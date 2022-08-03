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Изданы новые сборники сказок о Самаре Марии Пашининой

3 августа 2022 11:39
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Изданы новые сборники сказок о Самаре Марии Пашининой

Краеведческие сказки о Самарике знакомы уже десяткам тысячам детей по Самарской области. Вот уже семь лет веселый добряк помогает ребятам знакомиться с родными краями и вдохновляет школьников заботиться о малой родине.

«Это уже шестая и седьмая изданные книги о Самарике, - рассказываетчлен Союза журналистов России, детская писательница, автор книг Мария Пашинина. – За семь лет сказки превратились в большой культурный и образовательный проект «Самарик. Сказочная Вселенная», который поддерживают и органы власти, и педагоги, и активные семьи. Наша общая цель – воспитание детей в любви к родным краям».

Книги «Приключения Самарика. Сказочный город» и «Приключения Самарика. Добрые люди» изданы тиражом 1000 экз. каждая. Сборники сказок будут переданы в детские сады, школы, библиотеки Самары и Самарской области.

    Книги изданы на средства Губернского гранта в области культуры и искусства за I полугодие 2022 года.

    Справка.

Первые книги о Самарике были изданы в 2015 году. В 2019 году проект «Самарик. Сказочная Вселенная» вошел в число лучших в России по итогам V Акселерационной программы, проводимой Фондом поддержки социальных проектов 

(Москва).

В 2021 году Самарик стал талисманом Центральной городской детской библиотеки.

19000 экз. – общий тираж книг и печатных изданий о Самарике

75000+ детей Самарской области знакомы со сказками о Самарике.

4500+ активные участники конкурсов, проводимых командой проекта

Созданы:

Тактильные книги и книги, напечатанные шрифтом Брайля о Самарике

Программы изучения краеведения в школах и детсадах, основанные на сказках о Самарике

Мультфильм-приглашение в Самару «Лето в городе» с Самариком в главной роли от творческой студии «Фантазия»

 

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