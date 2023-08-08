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Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука

8 августа 2023 16:39
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Из-за жары запрещено посещать леса нацпарка Самарская Лука

В связи с установлением на территории Самарской области особого противопожарного режима установлен запрет на пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств до 18 августа 2023.

Открытыми для посещения остаются обустроенные экологические тропы «Ведьмино озеро» (с. Бахилово), «ЛукАморье» (приют диких животных), «К источнику Святого Ильи» (Подгоры), «Гора Попова» (с. Ширяево), «Молодецкий Курган», гора «Отважная», «Мордово».

На время действия ограничений отключена кнопка "Посетить парк" и покупка путевок онлайн на сайте npsamluka.ru невозможна. Приобрести путевки можно на КПП, в участковых лесничествах и прочих местах продажи путевок. Полный список здесь: https://vk.com/topic-73734095_33644941

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