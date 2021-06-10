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10 июня, в 06.00, из Самары стартовал военно-патриотический автопробег на ретро-машинах «ОНИ ПЕРВЫМИ ВОШЛИ В БЕССМЕРТИЕ…», который посвящен 80-й годовщине со дня первых боев на государственной границе и массового героизма советских пограничников в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Автопробег организован общественной организацией «Ветераны пограничники Самарской области», Советом ветеранов УФСБ РФ по Самарской области, Самарской областной общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Самарским региональным отделением Российского Союза ветеранов войны при поддержке Правительства Самарской области.

Автопробег проводится по местам боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.

Главной целью этого проекта является сохранение исторической памяти об одной из величайших страниц Отечества – о Победе советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Проект направлен на поиск и рассказ о неизвестных страницах истории нашего Отечества - истории Пограничных войск, их вкладе в дело достижения общей Победы, организацию волонтерского движения по поиску и увековечиванию утерянных имен пограничников, уроженцев Куйбышевской (Самарской) области, погибших при защите Отечества.

За период 2019-2021 гг. организацией ветеранов-пограничников найдено более 500 погибших пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области, из них у 22 найдены родственники, 1 пограничник 79 лет официально числился пропавшим без вести, по 1 медальону найдены родственники пограничника, погибшего на Курской Дуге.

Маршрут автопробега: Самара – Ржев – Старая Русса – Великий Новгород – «Невский пятачок» (г.Кировск Ленинградской области) – Пряжа – Петрозаводск – Медвежьегорск – Нижний Новгород – Ульяновск – Самара.

Участники автопробега - 15 человек (офицеры и военнослужащие запаса ФСБ РФ - пограничники и сотрудники ФСБ России, ранее служившие в ПВ).

С 10 по 21 июня 2021 года они проедут 5000 км и привезут в Самару капсулы с землей с мест боев и гибели пограничников, уроженцев Самарской (Куйбышевской) области.

22 июня в 11.00 в парке Победы г.Самары капсулы заложат и накроют мраморными камнями на площадке скульптурной композиции «Пограничникам всех поколений». После этого колонна выдвинется на площадь Славы для участия в церемонии возложения цветов к Вечному огню.

С маршрута движения автопробега и мест проведения мероприятий планируются онлайн-трансляции, с которыми можно ознакомиться на паблик-страницах организации в соцсеях ВКонтакте, Телеграм, Инстаграм.

Фото: реготделение партии "ЕР"