Я нашел ошибку
Главные новости:
Общая протяженность построенных тротуаров составляет 24,1 км, а линий наружного освещения —  23,6 км.
В регионе по дорожному нацпроекту построили более 20 км тротуаров вдоль областных трасс
Будьте внимательны и осторожны!
12 декабря в Самарской области ожидается сильный снег
Рекомендательная система от GigaChat в книгах билайн, впервые реализованная на рынке цифровых книг, полностью меняет подход к выбору литературы.
Книги билайн представили рекомендательную систему на базе GigaChat
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области легковушка перевернула грузовик
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
В Самарской области активно развивается агрострахование с государственной поддержкой
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан
В стране предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
В стране предложили ввести уголовную ответственность за догхантинг
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100.03
0.65
EUR 106.2
1.1
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской Третьяковке открылась выставка «В круге цвета. Красный»
Самарцев приглашают на лекцию «Скрытые сокровища Рождествено»
В Самаре состоялся первый детский межнациональный праздник «Жемчужинка Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан

11 декабря 2024 13:51
127
Из Самары препроводили до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранных граждан

С начала 2024 года за пределы страны судебными приставами ГУФССП России по Самарской области препровождено до пункта пропуска через государственную границу 2400 иностранцев, нарушивших законодательство Российской Федерации.

Судебные приставы Самарской области продолжают работу по выдворению иностранных граждан, находящихся на территории Российской Федерации незаконно. Всего за прошедшую неделю сотрудники Службы препроводили до пункта пропуска через государственную границу 100 иностранцев.

Причиной их отправки обратно на родину стало нарушение законодательства Российской Федерации. В частности, отправились домой те иностранцы, которые по истечению 90 суток были обязаны покинуть страну, но самостоятельного этого не сделали, а продолжили находиться и работать на территории Самарской области незаконно. Вернуться домой им помогли судебные приставы.

Всего с начала 2024 года сотрудниками ГУФССП России по Самарской области за пределы нашей страны выдворено 2400 иностранных граждан. При этом въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие пять лет им будет закрыт.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес».
11 декабря 2024  13:39
В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт предновогодний арт-торжок «Время чудес»
136
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
11 декабря 2024  10:27
Сегодня в Самаре начал курсировать электробус «Генерал»
285
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
10 декабря 2024  13:35
Члены семей участников СВО смогут бесплатно ездить в общественном транспорте Самары
391
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
10 декабря 2024  13:10
Общественные пространства Самары примут участие во Всероссийском конкурсе «Елки России»
392
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
10 декабря 2024  12:38
Вячеслав Федорищев вышел с инициативами по поддержке многодетных и учреждении новой региональной награды
547
Весь список