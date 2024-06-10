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Из Самары отправили гуманитарный груз с компьютерной и оргтехникой в ДНР и ЛНР

10 июня 2024 16:23
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На этот раз отправлено 200 комплектов техники.

Это техника, которую самарские волонтеры из АНО «Эко культура и технологии» восстанавливают, ремонтируют, модернизируют и безвозмездно передают образовательным и социальным организациям, а также нуждающимся семьям. На этот раз отправлено 200 комплектов техники. В том числе восстановленные руками волонтеров мониторы и системные блоки, а также дополнительно закупленные мышки, клавиатуры и другие необходимые устройства (всего 400 единиц техники).

Благотворительный проект реализуется с 2018 года при поддержке Фонда президентских грантов, а также Департамента информационных технологий и связи Самарской области и Общественной палаты региона. За шесть лет восстановлено более 1,3 тыс. единиц компьютерной техники и проведено более 500 бесплатных ремонтов. Всплеск заявок пришелся на пандемию, когда школьникам нужно было оборудование для дистанционных занятий. Сейчас в основном компьютеры передают в детские учреждения.

«Мы обеспечиваем доступ к современным технологиям, к информации, которая есть в интернете, для детей из семей, которые не имеют возможности самостоятельно купить компьютерную технику, – говорит врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков. – Это поможет наладить образовательный процесс, ведь сейчас навыки использования электронных устройств необходимы каждому».

Глава ведомства также подчеркнул, что это не первый опыт сотрудничества. С 2022 года в рамках шефства над городом Снежное по линии департамента туда передают комплекты техники для образовательных учреждений. В первый раз оправили всего 20 рабочих комплектов техники.

АНО «Эко культура и технологии» восстанавливает нерабочую и устаревшую технику и передает ее в дар некоммерческим организациям, проводит экопросветительские лекции, организует экосубботники и акции по сбору отходов, принимает на утилизацию технику, батарейки, лампочки, лекарства.

 

Фото предоставлено департаментом информационных технологий связи Самарской области

Теги: Самара

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