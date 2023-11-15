Из Рождествено в Самару спасатели экстренно доставили мужчину с инсультом

91

14 ноября, утром, спасатели с Центральной спасательной станции отправились на спасательном катере в село Рождествено.

Требовалась помощь мужчине 1950 года рождения. Врачи пострадавшему поставили диагноз — инсульт. Требовалась экстренная переправа больного на левый берег реки Волга для последующей госпитализации.

Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог.

При транспортировке больного спасатели использовали носилки. На территории Центральной спасательной станции мужчину передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.

Фото: пресс-служба ПСС СО