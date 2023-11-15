Из Рождествено в Самару спасатели экстренно доставили мужчину с инсультом

14 ноября, утром, спасатели с Центральной спасательной станции отправились на спасательном катере в село Рождествено.
Требовалась помощь мужчине 1950 года рождения. Врачи пострадавшему поставили диагноз — инсульт. Требовалась экстренная переправа больного на левый берег реки Волга для последующей госпитализации.
Мужчина находился в тяжелом состоянии и самостоятельно передвигаться не мог.
При транспортировке больного спасатели использовали носилки. На территории Центральной спасательной станции мужчину передали врачам скорой помощи, сообщает пресс-служба ПСС СО.
Фото: пресс-служба ПСС СО