«iВолга»: центральным местом поклонников здорового образа жизни стала площадка «Готов к труду и обороне»

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Сегодня, 28 июля, на Мастрюковской поляне завершаетсч X юбилейный Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга».



В этом году на участие в форуме было подано рекордное количество заявок - свыше 20,5 тысяч из 78-ми регионов нашей страны, а также ДНР и ЛНР. После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, на Мастрюковской поляне собрались самые активные, инициативные и талантливые ребята. Для участников юбилейной «iВолги» была подготовлена насыщенная и интересная образовательная, культурно-досуговая, а также спортивная программа.



Центральным местом поклонников здорового образа жизни стала информационно-пропагандистская площадка комплекса ВФСК «Готов к труду и обороне». Участники форума знакомились с движением ГТО, принимали участие в массовой разминке и проверяли свои силы, выполняя тесты под руководством судей ГТО в Самарской области и судей центра тестирования города Заинск Республики Татарстан.



Кроме того, в рамках работы спортивной площадки ГТО состоялся турнир между участниками форума. Необходимо было выполнить упражнения на пресс и рывок гири на максимально возможный результат. Победителями стали Ксения Ахтямова из города Тетюши (Республика Татарстан) и Николай Постников из Кирова.

Фото: минспорта СО