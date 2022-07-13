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«iВолга»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов
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«iВолга»: продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов

13 июля 2022 17:22
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В этом году «iВолга» пройдет в гибридном формате. Принять участие в конкурсе проектов могут резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет.

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе проектов в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга», который пройдет с 21 по 29 июля в Самарской области на Фестивальной поляне. «iВолга» предоставляет возможность молодым людям защитить свои проекты и получить гранты на их реализацию.

Организаторами форума выступают Правительство региона под патронатом Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и при поддержке Федерального агентства по делам молодежи. Большое внимание поддержке и развитию талантливой молодежи уделяет и Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В этом году «iВолга» пройдет в гибридном формате. Принять участие в конкурсе проектов могут резиденты форума в возрасте от 16 до 35 лет.

По традиции участников ждет два грантовых конкурса:
Всероссийский конкурс молодежных проектов среди физических лиц Федерального агентства по делам молодежи;
конкурс проектов Фонда содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

Тематика заявляемых проектов может быть самой разной и без привязки направления смены, которую выбирает участник, к теме проекта.

В 2022 году в окружном конкурсе три направления. Так, проекты, связанные с развитием межнациональных и этнокультурных отношений, поддержкой инициативы в сфере культурного обмена, войдут в направление «Этнокультурное многообразие и единство народов». Направление «Предпринимательство и бизнес» предполагает молодежные бизнес-проекты и стартапы в различных отраслях, социальное и технологическое предпринимательство, образовательные проекты в сфере бизнеса.

К новому направлению «Создание сообществ и реализация государственной молодежной политики» относятся проекты, которые направлены на создание молодежных сообществ для решения различных социальных задач.

«Ежегодно форум дарит нам большое количество «звездочек» - победителей, которые не только реализуют свои идеи, но и вносят значительный вклад в реализацию государственной молодежной политики. Так, например, самарский участник Денис Орлов провел большой форум «Звездный путь», посвященный полету человека в космос, после чего его мероприятие стало традиционным и вышло на международный уровень. Финансовую поддержку на реализацию своего проекта, связанного с разработкой «Программно-аппаратного комплекса дистанционного определения повреждений ЛЭП», смогла получить и Елена Киржацких из Республики Татарстан», - отметила руководитель службы конкурса проектов Олеся Мокеева.

Прием заявок на участие в окружном конкурсе ведется на официальном сайте форума до 23 июля 2022 года, а на Всероссийский конкурс молодежные проекты принимаются в 15 номинациях в грантовом модуле АИС «Молодежь России» до 12:00 16 июля 2022 года.

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