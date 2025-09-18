Иван Носков встретился с ветеранами СВО, представлявшими команду региона на «Кубке защитников Отечества»

Я нашел ошибку
Главные новости:
К сожалению, пострадали три человека.
В Камышлинском районе столкнулись  Vesta и Land Rover
Целью рабочей поездки стала оценка результатов внедрения инструментов бережливого производства и обсуждение дальнейших планов по развитию предприятия и повышению  эффективности его работы.
Глава областного Минпромторга оценил результаты внедрения бережливых технологий на производстве спортинвентаря
В торжественной обстановке молодых сотрудников поздравили с присвоением специальных званий среднего начальствующего состава.
ГУ МВД СО: молодым сотрудникам органов внутренних дел вручили офицерские погоны
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В музее представлена информация о достопримечательностях Нефтегорского района, его истории, людях, внесших огромный вклад в развитие города и района.
После капремонта открылся Нефтегорский краеведческий музей
Светлое и уютное здание скоро встретит первых пациентов.
Проведен ремонт в офисе врача общей практики села Дмитриевка Нефтегорского района
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83
0.16
EUR 98.3
0.41
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
В Самаре стартовал Международный кинофестиваль «Соль земли»
В «ЗИМ Галерее» покажут фильмы с участием Юрия Стоянова и Дениса Бокурадзе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Иван Носков встретился с ветеранами СВО, представлявшими команду региона на «Кубке защитников Отечества»

18 сентября 2025 15:13
114
За три соревновательных дня они завоевали 6 наград, в том числе бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.

Иван Носков встретился с ветеранами специальной военной операции, представлявшими команду Самарской области на «Кубке защитников Отечества» в Нижегородской области, и их тренерами. За три соревновательных дня они завоевали 6 наград, в том числе бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.

«Все спортсмены – большие молодцы. Важно, что они готовы способствовать развитию ветеранского спорта – своим примером, своими победами. Ветеранское спортивное движение сейчас фактически зарождается, силами нескольких десятков энтузиастов создаются секции, проводятся тренировки. Считаю важным его поддержать, в том числе через Ассоциацию ветеранов СВО Самары. И не только спорт ветеранов СВО, но и паралимпийский спорт в целом. Еще раз поздравляю команду Самары с успешным выступлением и желаю новых побед!» – отметил глава города Самара Иван Носков.

Напомним, на «Кубке защитников Отечества» Максим Меделяев из Самары завоевал золото в спортивном метании ножей и серебро в пулевой стрельбе. Валерий Богатиков из Самары стал серебряным призером по пауэрлифтингу. В стрельбе из лука первое место занял Иннокентий Красильников из Тольятти, а Павел Гриднев принес команде еще одну награду – серебро в спортивном метании ножей.

«Находясь на турнире, мы чувствовали поддержку всей Самары и ее жителей, огромное спасибо, это вдохновляет. Особое ощущение, когда выходишь на соревнованиях с флагом Самарской области: чувствуешь эмоциональную связь с родной землей и земляками. Я горд за свою команду, на турнире мы все очень сдружились, и уверен, нас ждут новые победы. Еще одна наша задача, которую было важно обсудить с Иваном Николаевичем, – создание площадок для тренировок. Например, сейчас есть потребность в тире по пулевой стрельбе и площадке по метанию ножа», – отметил член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев. 

По поручению главы города Самара Ивана Носкова все спортивные учреждения города будут проверены на доступность и обеспеченность секциями для спортсменов с ОВЗ, в том числе и ветеранов СВО.

Развитие адаптивного спорта и приобщение к физической культуре участников специальной военной операции, возвращающихся домой, являются одними из приоритетных направлений работы самарской Ассоциации ветеранов СВО. Сегодня для них доступны такие адаптивные виды спорта, как волейбол сидя, баскетбол на колясках, пулевая стрельба, футбол ампутантов, следж-хоккей, футбол на колясках и плавание.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы.
18 сентября 2025, 16:09
Кинологи ГУ МВД СО рассказали ребятам об особенностях своей профессии
Дети с интересом участвовали во встрече, задавая интересующие их вопросы, на которые получили подробные ответы. Общество
88
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно!
18 сентября 2025, 16:05
Уже в эту субботу в сквере у площади Куйбышева пройдет долгожданный книжный фестиваль «Время читать»
Приходите всей семьёй — будет уютно, интересно и по-настоящему книжно! Общество
83
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями.
18 сентября 2025, 15:39
Для сотрудников агентства «Самара 450» организовали вакцинацию на рабочем месте
Всего в регион поступило порядка 1 млн доз вакцины. Медики напоминают: грипп опасен тяжелыми осложнениями. Здравоохранение
88
В центре внимания
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
18 сентября 2025  13:03
В администрации Самары организована работа телефона «горячей линии» по вопросам противодействия коррупции
183
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
17 сентября 2025  12:21
Гастрономический фестиваль «Самара со вкусом» откроется в областной столице в День туризма
649
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
17 сентября 2025  12:06
Самара присоединится к всероссийскому дню бега «Кросс нации»
348
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
17 сентября 2025  09:31
8 самарских производителей представляют свою продукцию на XXXIV Международной осенней выставке продуктов питания WorldFood Moscow 2025
1112
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
16 сентября 2025  13:00
В Самаре завершено благоустройство сквера «Восточный» на Зубчаниновском шоссе
425
Весь список