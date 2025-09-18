Иван Носков встретился с ветеранами СВО, представлявшими команду региона на «Кубке защитников Отечества»

114

Иван Носков встретился с ветеранами специальной военной операции, представлявшими команду Самарской области на «Кубке защитников Отечества» в Нижегородской области, и их тренерами. За три соревновательных дня они завоевали 6 наград, в том числе бронзу в командных соревнованиях по волейболу сидя.



«Все спортсмены – большие молодцы. Важно, что они готовы способствовать развитию ветеранского спорта – своим примером, своими победами. Ветеранское спортивное движение сейчас фактически зарождается, силами нескольких десятков энтузиастов создаются секции, проводятся тренировки. Считаю важным его поддержать, в том числе через Ассоциацию ветеранов СВО Самары. И не только спорт ветеранов СВО, но и паралимпийский спорт в целом. Еще раз поздравляю команду Самары с успешным выступлением и желаю новых побед!» – отметил глава города Самара Иван Носков.



Напомним, на «Кубке защитников Отечества» Максим Меделяев из Самары завоевал золото в спортивном метании ножей и серебро в пулевой стрельбе. Валерий Богатиков из Самары стал серебряным призером по пауэрлифтингу. В стрельбе из лука первое место занял Иннокентий Красильников из Тольятти, а Павел Гриднев принес команде еще одну награду – серебро в спортивном метании ножей.



«Находясь на турнире, мы чувствовали поддержку всей Самары и ее жителей, огромное спасибо, это вдохновляет. Особое ощущение, когда выходишь на соревнованиях с флагом Самарской области: чувствуешь эмоциональную связь с родной землей и земляками. Я горд за свою команду, на турнире мы все очень сдружились, и уверен, нас ждут новые победы. Еще одна наша задача, которую было важно обсудить с Иваном Николаевичем, – создание площадок для тренировок. Например, сейчас есть потребность в тире по пулевой стрельбе и площадке по метанию ножа», – отметил член Ассоциации ветеранов СВО города Самары, выпускник региональной программы «Школа героев» Максим Меделяев.



По поручению главы города Самара Ивана Носкова все спортивные учреждения города будут проверены на доступность и обеспеченность секциями для спортсменов с ОВЗ, в том числе и ветеранов СВО.



Развитие адаптивного спорта и приобщение к физической культуре участников специальной военной операции, возвращающихся домой, являются одними из приоритетных направлений работы самарской Ассоциации ветеранов СВО. Сегодня для них доступны такие адаптивные виды спорта, как волейбол сидя, баскетбол на колясках, пулевая стрельба, футбол ампутантов, следж-хоккей, футбол на колясках и плавание.

Фото: администрация Самары