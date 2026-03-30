В Соцфонде рассказали об автоматическом перерасчёте пенсий
В Кошкинском районе горел жилой дом на площади 60 квадратных метров
В Иране обсуждают выход из договора о нераспространении ядерного оружия
В Самаре хотят провести повторные торги по организации спасательных постов
Жители Самары собрали новый гуманитарный груз для бойцов СВО
В Ставропольском районе квадроцикл съехал в кювет и врезался в дерево
Иван Носков: «Семейная зарница” - это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России»
«РКС-Самара» выявили 68 самовольных врезок
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
Иван Носков: «Семейная зарница” - это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России»

Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве. Второй год подряд она проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«”Семейная зарница” — это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России. Во все времена зарница укрепляла связи между поколениями. Не случайно девиз проекта - «Родина начинается с семьи»: в семье закладываются первые и самые важные ценности, от старших к младшим передаются традиции, знания о родной истории, уважение к подвигам предков. Важно, что нацпроект «Молодежь и дети» дает реальную возможность воспитать поколение, которое будет любить свою страну так же, как любит свою семью. Поздравляю с запуском второго сезона и приглашаю семьи Самары принять участие», - сказал глава города Самары Иван Носков.

Участие смогут принять семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и заключительный — всероссийский финал. Он объединит семьи из всех регионов России, подготовкой которых будут заниматься 89 наставников — ветеранов СВО.

Отметим, что заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на сайте Движения Первых.

