Иван Носков: «Семейная зарница” - это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России»

Команда «Молния» из Самары — мама Ольга, папа Сергей и их сыновья, юнармейцы Богдан и Владислав Шваловы – приняла участие в открытии нового сезона Всероссийской игры «Семейная зарница» в Москве. Второй год подряд она проходит в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».

«”Семейная зарница” — это обновленный формат легендарной игры для команд из всех регионов России. Во все времена зарница укрепляла связи между поколениями. Не случайно девиз проекта - «Родина начинается с семьи»: в семье закладываются первые и самые важные ценности, от старших к младшим передаются традиции, знания о родной истории, уважение к подвигам предков. Важно, что нацпроект «Молодежь и дети» дает реальную возможность воспитать поколение, которое будет любить свою страну так же, как любит свою семью. Поздравляю с запуском второго сезона и приглашаю семьи Самары принять участие», - сказал глава города Самары Иван Носков.

Участие смогут принять семьи, состоящие из двух взрослых и двух детей старше 11 лет. Игра пройдет в четыре этапа: муниципальный, зональный, региональный и заключительный — всероссийский финал. Он объединит семьи из всех регионов России, подготовкой которых будут заниматься 89 наставников — ветеранов СВО.

Отметим, что заявочная кампания «Семейной зарницы» продлится до 24 апреля 2026 года. Подать заявку на участие в игре можно на сайте Движения Первых.