В Иране обсуждают выход из договора о нераспространении ядерного оружия

Член комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Алаоддин Боруджерди заявил, что стране пришло время выйти из ДНЯО (договора о нераспространении ядерного оружия). Его цитирует гостелерадиокомпания Ирана (IRIB).

«Мы не стремимся к созданию ядерной бомбы, но мы не собираемся следовать правилам игры и позволять им бомбить нас», — подчеркнул Боруджерди.

Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — международный многосторонний документ, направленный на предотвращение распространения ядерного оружия в мире.

Неядерным странам нельзя производить или добиваться помощи в получении или изготовлении ядерного оружия, однако можно развивать атомные технологии в мирных целях. При этом договор не запрещает ядерным странам размещать ЯО на территории неядерных государств, пишет РБК.

Накануне агентство Tasnim сообщило, что парламент рассматривает вопрос выхода из ДНЯО. По его данным, Тегеран начал обсуждать такую возможность после ударов по ядерным объектам.

После начала операции США и Израиля иранская АЭС «Бушер» несколько раз подверглась атакам. Последний раз Иран сообщил об ударе по станции 28 марта. МАГАТЭ отметило, что ущерба реактору и выброса радиации не зафиксировали.