В Соцфонде рассказали об автоматическом перерасчёте пенсий

В России перерасчёт пенсий может происходить в беззаявительном порядке — специалисты Социального фонда (СФР) самостоятельно выявляют более выгодные условия для учёта стажа или заработка пенсионера и инициируют пересмотр выплат. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Как уточнили в СФР, если при анализе выплатного дела обнаруживается, что для гражданина существует вариант расчёта с более высокими показателями стажа или заработка, специалисты самостоятельно запрашивают необходимые документы и проводят перерасчёт без обращения самого пенсионера. В фонде подчеркнули, что действующая в стране многоуровневая система контроля позволяет исключить массовые ошибки при назначении пенсий: проверка проходит по всей вертикали — от клиентских служб до контрольно-ревизионных подразделений.

Особое внимание Соцфонд уделяет периодам работы до 2002 года, по которым данные не всегда сохранились в полном объёме. В рамках программы проверки выплатных дел с 2019 по 2025 год было проанализировано свыше 40 миллионов обращений, а свыше 1,2 миллиона граждан получили содействие в подтверждении стажа. В 2026 году фонд планирует дополнительно проверить еще 1,6 миллиона пенсионных выплат, пишет МК.