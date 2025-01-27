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Иван Носков провел встречу с Почетными гражданами города

27 января 2025 15:34
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Приоритетные направления развития Самары, ее богатое историческое и культурное наследие и вопросы его сохранения – эти темы стали центральными на встрече.

Приоритетные направления развития Самары, ее богатое историческое и культурное наследие и вопросы его сохранения – эти темы стали центральными на встрече Главы города Ивана Носкова с Почетными гражданами областной столицы 24 января. 

«Человеческий капитал - одна из составляющих богатства Самары. Впереди нас ждет важная совместная работа по разработке Стратегии развития Самары. Первый шаг – комплексная переработка муниципальных программ, которые нужно привести к единому формату, от неэффективных отказаться, либо доработать. Здесь важно активное участие Почетных граждан города, которые могут дать свою экспертную оценку, внести свои предложения и замечания», – отметил Глава Самары Иван Носков.

В рамках встречи глава города и председатель городской Думы Алексей Дегтев вручили сыну кинодраматурга, Члена Союза кинематографистов России Бориса Кожину атрибутику Почетного гражданина Самары. Звание было присвоено (посмертно) его отцу совсем недавно – осенью 2024 года по инициативе Региональной общественной организацией «Самарское областное отделение Общероссийской общественной организации «Союз журналистов России». 

«Уверен, семья будет бережно хранить знаки отличия высшей награды города, которые по праву заслужил Борис Александрович. Его пример — это вдохновение и ориентир для нынешних и будущих поколений самарцев», – резюмировал Алексей Дегтев.

Борис Кожин оставил большое наследие, он – редактор более 400 номеров киножурнала «Поволжье», около 200 документальных и научно-популярных фильмов, автор более 40 сценариев фильмов. Благодаря его работам сохранены бесценные исторические факты о Самаре и регионе, личностях, внесших вклад в процветание Самарской (Куйбышевской) области.

«Мой отец очень любил Самару, считал ее лучшим городом в мире, поклонялся ей и не представлял жизни без нее. Его много раз приглашали в другие города и страны, но он никуда уезжать не собирался, ни на что не был готов променять свой родной город», – рассказал сын Почетного гражданина Самары Алексей Кожин. 

Почетные граждане областной столицы заявили о готовности продолжить работу с Администрацией Самары во благо любимого города. В завершении участники договорились, что такие встречи с обсуждением самых актуальных вопросов городского сообщества будут проводиться регулярно.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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