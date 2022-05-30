Итоги Всероссийского форума "Здравница" в Самарской области

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28 мая 2022 года на территории Самарской области завершил свою работу XXI Всероссийский форум-выставка «Здравница-2022», крупнейшее профессиональное мероприятие санаторно-курортной отрасли в России. 27 регионов-участников, 200 организаций, более 2000 участников, 3 дня профессионального общения и обмена опытом. Санатории Самарской области по итогам форума были отмечены многочисленными золотыми медалями национальной курортной ассоциации.



Так, санаторий «Самарский» получил золотые медали в номинациях:

- лучший загородный/курортный отель для оздоровления и отдыха;

- лучшая здравница по профилактике профессиональных заболеваний и корпоративному оздоровлению;

- лучший физкультурно-оздоровительный комплекс.



Санаторий «Волга» стал лучшим в номинациях:

- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;

- лучшая здравница по организации научных исследователей;

- лучшая здравница для больных социально значимыми заболеваниями;

- лечебная здравница по комплексному оздоровлению.



Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» был отмечен золотыми медалями за:

- лучшие технологии реабилитационного восстановительного лечения;

- лучшая грязелечебница;

- лучшая здравница по использованию природных лечебных факторов;

- лучшая здравница по медицинской реабилитации.

Санаторий «Юность» получил золотую медаль в номинации «Лучшая детская специализированная здравница».



Юбилейная медаль национальной курортной ассоциации была вручена ФГБУ здравоохранения «Медицинский реабилитационный центр «Сергиевские минеральные воды» в честь 190-летия учреждения. Золотые нагрудные медали национальной курортной ассоциации вручили: главному врачу ФГБУЗ МРЦ «Сергиевские минеральные воды» Сментына Олегу Сергеевичу, главному врачу ГБУЗ СЩДС «Юность» Мокиной Наталье Александровне, начальнику ФГБУ «Санаторно-курортный комплекс «Приволжский» Министерства обороны Российской Федерации Сухинину Алексею Владимировичу.



Специальные призы форума «Здравница-2022» получили «Медицинский университет «Реавиз» и Самарский государственный медицинский университет.



Напомним, организаторами XXI Всероссийского форума «Здравница-2022» выступила национальная курортная ассоциация и департамент туризма министерства культуры Самарской области. Проведение столь значимого мероприятия в Самарской области – признание опыта региона и высокая оценка тех шагов, которые делаются руководством Самарской области по повышению качества жизни граждан. Модернизация и совершенствование санаторно-курортной отрасли региона привлекает жителей из других областей России для прохождения лечения, реабилитации и восстановления, что в свою очередь способствует развитию лечебно-оздоровительного туризма.

Фото: департамент информационной политики СО