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Итоги рейдов ГАИ СО за минувшие выходные дни

16 декабря 2024 14:17
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В ходе рейдовых мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 13 по 15 декабря 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 900 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 13 по 15 декабря 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше девятисот различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 48 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечен 91 водитель.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 25 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 19 правонарушений со стороны пешеходов и 16 - со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 74 водителя проигнорировали использование ремней безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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