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Итоги реализации нацпроектов по поддержке бизнеса обсудили на заседании Общественного совета при минэкономразвития региона

26 декабря 2024 17:58
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Итоги пятилетней работы по реализации национального проекта МСП представила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова.

В областном правительстве состоялось очередное заседание Общественного совета при министерстве экономического развития и инвестиций Самарской области. Члены совета обсудили вопросы реализации на территории Самарской области нацпроектов «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и «Международная кооперация и экспорт». Участниками совещания также стали представители министерства, организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, а также крупных бизнес-объединений региона.

«Нам очень важна обратная связь от предпринимателей, оценка той системной работы, которую мы ведем для создания комфортного делового климата в регионе. Мы активно привлекаем членов общественного совета к принятию значимых решений, связанных с внедрением новых инструментов поддержки, снижением административных барьеров и развитием Самарской области в целом», - сказал врио министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрий Богданов.

Итоги пятилетней работы по реализации национального проекта МСП представила руководитель департамента развития предпринимательства областного минэкономразвития Лариса Названова. Она отметила, что основной задачей нацпроекта является увеличение численности занятых в сфере МСП и количества самозанятых граждан, и здесь наблюдается существенный рост. Так, за 5 лет численность занятых в МСП увеличилась на 27,4% (654,6 тыс. человек). Растет и количество самозанятых, по итогам 11 месяцев 2024 года этот статус зарегистрировало более 274 тыс. жителей региона. «Малый и средний бизнес демонстрирует устойчивый рост, увеличивается и его значимость для экономики региона. Доля оборота МСП в обороте полного круга организаций увеличилась с 32,3% в 2019 году до 36,8% в 2023 году. Финансовые индикаторы также имеют положительную динамику: объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности на 239,8% больше, чем за 2019 год», - отметила Лариса Названова.

В Самарской области сформирована многоканальная система поддержки бизнеса, охватывающая все этапы его развития – от старта до масштабирования. Доступ к инструментам господдержки упростила сеть центров «Мой бизнес» - сегодня в регионе действует 11 таких площадок. Растут объемы льготного кредитования, объемы экспорта продукции субъектов МСП.

По словам председателя Общественного совета Дмитрия Хилова, несмотря на все внешние обстоятельства, по итогам 2024 года бизнес региона показывает уверенную динамику. «Взаимодействие региона с бизнесом наращивает свои обороты. Гарантийный фонд продолжает льготное кредитование и предоставление поручительств, несмотря на сложности в части ключевой ставки и доступа к финансовым ресурсам. Программы и услуги центра «Мой бизнес» становятся все более клиентоориентированными. И бизнес-сообщество поддерживает подход, когда надо переходить от количества оказываемых услуг к точечному качеству», - отметил он.

В 2025 году региональное Правительство продолжит реализацию программ по поддержке бизнеса. Основное внимание будет уделяться качественному росту предприятий – увеличению доли малых и средних субъектов в валовом региональном продукте, реальному повышению доходов на одного сотрудника таких организаций, достижению технологического суверенитета, а также развитию производственного сектора, туризма и креативных индустрий.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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