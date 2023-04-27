IТ-специалистам Самарской области стала доступна ипотека до 2%

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В Самарской области IТ-специалисты могут улучшить жилищные условия в рамках льготной программы на более выгодных условиях. Это стало возможным благодаря запуску единой ипотечной программы*, разработанной департаментом информационных технологий и связи Самарской области по поручению вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Оператором выступает ДОМ.РФ.

О необходимости предусмотреть дополнительные меры поддержки для специалистов IТ-отрасли Самарской области неоднократно заявлял губернатор Дмитрий Азаров, в том числе на встрече с IТ-сообществом весной прошлого года. После этого был принят ряд мер поддержки, среди которых, в том числе, налоговые льготы для IТ-компаний, работающих по упрощенной системе налогообложения, субсидия из регионального бюджета на возмещение затрат, понесенных организацией на оплату труда привлеченных работников.

В рамках льготной региональной ипотечной программы предусмотрено дополнительное снижение ставки кредитования по федеральной «IТ-ипотеке» на 3%. Таким образом, итоговая ставка составит не более 2% годовых. Максимальный размер ипотечного кредита составляет 8 млн рублей. Минимальный размер первоначального взноса — 15%, для оплаты можно использовать не только собственные средства, но и материнский капитал и другие субсидии, и меры поддержки региона.

«Региональные власти на протяжении последних лет оказывают всестороннюю поддержку отрасли IT, способствуя созданию современной инфраструктуры, формированию комфортных условий для жизнедеятельности профильных компаний, подготовки и удержания кадров. В частности, по инициативе Дмитрия Азарова IT-специалисты Самарской области с 2020 года получили возможность компенсировать половину расходов на уплату процентов по ипотечному кредиту. Теперь самарским «айтишникам» доступна и льготная ипотека по сниженной ставке, что, несомненно, привлечет их внимание к этой мере поддержке», — прокомментировал руководитель департамента информтехнологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

«Спрос на IT-специалистов в регионах России продолжает расти на фоне продолжающейся цифровизации экономики. Поэтому для профессионалов этого профиля важно создавать комфортные условия для самореализации. Регионы за счет собственных средств могут субсидировать ставку по ипотечным госпрограммам — такой возможностью уже воспользовался ряд субъектов РФ, теперь и в Самарской области IТ-ипотека стала доступнее», — отметил заместитель директора подразделения «Государственные программы в жилищной сфере» ДОМ.РФ Сергей Овсянкин.

Программа льготного ипотечного кредитования молодых IТ-специалистов направлена на развитие региональной программы «Кадры для цифровой экономики» национального проекта «Цифровая экономика», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Новой мерой поддержки уже смог воспользоваться самарский IT-специалист, купивший квартиру в ипотеку в новом жилом комплексе под 1,5% годовых.

О существующих региональных и федеральных мерах поддержки IТ-отрасли можно узнать на сайте департамента информтехнологий и связи Самарской области, а также в телеграм-канале @цифра63.

*Единая ипотека — проект, запущенный в 2021 году. На сегодняшний день к программе присоединились уже более 20 регионов, а также крупнейшие кредитные организации, среди которых Сбербанк, Банк ВТБ, Банк ДОМ.РФ и Промсвязьбанк. Реализация программы осуществляется на платформе Единой информационной системы жилищного строительства (наш.дом.рф), что обеспечивает автоматизацию взаимодействия всех участников процесса.

Фото: департамент информационной политики СО