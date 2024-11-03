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Исторический парк Самары: 4 ноября состоится открытие фотовыставки «В городе N»

3 ноября 2024 14:19
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Откроют выставку актеры и сотрудники Драматического театра "Грань".

4 ноября в 18.00, в рамках Всероссийской Акции «Ночь искусств» состоится открытие фотовыставки «В городе N».
Откроют выставку актеры и сотрудники Драматического театра "Грань".

Фотопроект «В городе N» был специально задуман в юбилейный год театра «Грань», в 2020 году.
«В городе N» – это полгода съемок в знаковых местах Новокуйбышевска, таких как городская площадь, зал думских заседаний, нефтеперерабатывающий завод… но не только.

Актеры театра «Грань» в сценических костюмах и гриме позировали на железнодорожном вокзале и даже на крыше офисного здания.
Большая часть фоторабот вошла в юбилейный буклет театра. 12 фотокартин составили экспозицию выставки «В городе N».

Фотограф Дмитрий Недыхалов

Выставка будет работать с 4 по 30 ноября 2024г.
Вход свободный.  6+

 

Фото:   Исторический парк «Россия – моя история» Самара

Теги: Самара

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