Исторический парк Самары: 4 ноября состоится открытие фотовыставки «В городе N»

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4 ноября в 18.00, в рамках Всероссийской Акции «Ночь искусств» состоится открытие фотовыставки «В городе N».

Откроют выставку актеры и сотрудники Драматического театра "Грань".



Фотопроект «В городе N» был специально задуман в юбилейный год театра «Грань», в 2020 году.

«В городе N» – это полгода съемок в знаковых местах Новокуйбышевска, таких как городская площадь, зал думских заседаний, нефтеперерабатывающий завод… но не только.



Актеры театра «Грань» в сценических костюмах и гриме позировали на железнодорожном вокзале и даже на крыше офисного здания.

Большая часть фоторабот вошла в юбилейный буклет театра. 12 фотокартин составили экспозицию выставки «В городе N».



Фотограф Дмитрий Недыхалов



Выставка будет работать с 4 по 30 ноября 2024г.

Вход свободный. 6+

Фото: Исторический парк «Россия – моя история» Самара