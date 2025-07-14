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Инвалидам могут упростить получение социального жилья

14 июля 2025 20:57
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Инвалидам могут упростить получение социального жилья

В Госдуме поддержали предложение об упрощенном механизме наделения граждан с инвалидностью социальным жильем. Сегодня этот процесс часто оказывается сильно затруднен из-за так называемого критерия малоимущества — если человек зарабатывает больше прожиточного минимума, то новое жилье ему не полагается, даже если старое пришло в негодность. Отменить этот критерий предложила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, в понедельник, 14 июля, выступившая на расширенном заседании думских комитетов с докладом на тему «Защита прав инвалидов», пишет  Парламентская газета.

Как отметила Татьяна Москалькова, с 2022 года в России приняли более 40 федеральных законов, касающихся повышения гарантий прав инвалидов, и создана обширная государственная система поддержки. Однако простор для ее совершенствования по-прежнему сохраняется.


Так, в числе проблем, с которыми наиболее часто сталкиваются граждане с инвалидностью, уполномоченная назвала трудности с улучшением жилищных условий. По ее словам, порой случается так, что существующее жилье не устраивает человека по объективным причинам, но получить новое он не может из-за превышения так называемого критерия малоимущества — то есть его личный доход или среднедушевой доход в его семье превышает прожиточный минимум. Такая политика, по словам Москальковой, выглядит по меньшей мере странно: ведь уровень дохода слабо связан с жилищными условиями.

Поддержала омбудсмена и председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова.

«Если жилье недоступно, если оно непригодно для жизни, то это вопрос не прожиточного минимума, а безопасности, — подчеркнула парламентарий. — Поэтому мы, конечно, поддерживаем инициативу Татьяны Николаевны об исключении критерия малоимущества при предоставлении жилья инвалидам в случае, если их существующее жилье признано непригодным».

Также Татьяна Москалькова предложила сдвинуть сроки запуска в России системы долгосрочного ухода за инвалидами на дому. Сегодня, напомнила уполномоченная, подобная услуга предоставляется только в тех населенных пунктах, которые включены в пилотный проект Минтруда. Распространить ее на всю страну планируется с 1 января 2027 года — однако, по словам Москальковой, есть смысл подумать о том, как сделать это раньше.

«Немало сложностей остается в вопросах лекарственного обеспечения, — отметила Москалькова. — Прежде всего при переезде в другой регион — здесь вообще больше всего проблем. Ну и, конечно, не теряет актуальности наша застарелая тема с орфанными заболеваниями. Лекарства для их лечения дорогие, средства из федерального бюджета для их закупки и направления тем, кто в них нуждаются, не всегда поступают вовремя. В этом отношении наибольшее количество проблем мы видим в приграничных регионах. Люди оттуда часто пишут с обидой, поскольку у них складывается впечатление, будто им средства на покупку редких лекарств выделяются по остаточному принципу. Полагаем, очень нужно провести отдельную проверку в этом направлении».

 

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