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Интеграция САМВ и платформы «Госключ» значительно ускорит процесс подписания документов

16 июля 2024 14:28
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«Госключ» — удобное и своевременное решение не только в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, но и межведомственного взаимодействия.

До конца 2024 года в Самарской области государственная информационная система «Система автоматизированного межведомственного взаимодействия» (САМВ) будет интегрирована с цифровой платформой «Госключ», которая позволяет реализовать процесс электронного подписания документов, например, с мобильного телефона или планшета.

На первом этапе интеграция предполагается по пяти направлениям, в том числе при заключении трёхстороннего договора на предоставление за счёт средств областного бюджета единовременного пособия молодому специалисту в области физической культуры и спорта и при подписании департаментом информационных технологий и связи Самарской области уведомления и приказа о предоставлении компенсации расходов ИТ-специалистам в размере 50% от суммы уплаченных процентов по кредитному договору. О готовности внедрить «Госключ» при работе с документами также высказалось и министерство имущественных отношений Самарской области, в частности, при заключении договоров на предоставление земельных участков в собственность или аренду. Эти направления являются пилотными, успешная реализация которых в дальнейшем позволит масштабировать использование «Госключа» и в других направлениях.

«Госключ» — удобное и своевременное решение не только в сфере предоставления государственных услуг в электронном виде, но и межведомственного взаимодействия. Этот подход способствует экономии времени, доступности и простоте получения необходимых документов и услуг в разных направлениях», — отметил врио заместителя председателя Правительства Самарской области – руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков.

Платформа не просто избавляет от бумажного документооборота, но и значительно ускоряет процесс подписания важных документов как со стороны органа власти, так и физического/юридического лица. Достаточно установить приложение «Госключ» на смартфон.

После того, как то, или иное ведомство подписывает договор электронной подписью и передает его через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия, физическое лицо получает уведомление в личном кабинете на портале Госуслуги о получении документа на подпись. Документ появляется в приложении «Госключ», где гражданин его подписывает и затем документ снова возвращается в орган власти через систему межведомственного электронного взаимодействия. Таким образом на весь процесс подписания важного документа может уйти всего несколько минут.

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