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Инструктор из Новокуйбышевска прошёл испытание током

10 января 2022 12:24
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Инструктор из Новокуйбышевска прошёл испытание током

17 января в 21:00 (по самарскому времени) на СТС выходит комедийно-игровое шоу «Не дрогни!» с ведущими Михаилом Галустяном, Валей Карнавал и Артуром Бабичем. В новом проекте неожиданные испытания достались и 24-летнему Фариду Айнутдинову из Новокуйбышевска.

Фарид Айнутдинов — инструктор детского лагеря «Берёзка», тиктокер (70 тысяч подписчиков), поклонник футбола. По словам парня, в новом шоу он докажет своим подопечным, что он лучший инструктор: «В детстве, когда видел подобные программы по телевизору, понимал, что хотел бы так же себя проверить, пройти такие же испытания. И надеюсь, что после выхода шоу стану для детей самым крутым инструктором». Кстати, в одном из испытаний Фарида даже било током. «Нелегко было проходить все эти испытания, испытывать страх, шок, где-то даже боль. Но близкие меня очень поддерживали: "Давай, Фарид! Ты из Новокуйбышевска, ты всё сможешь!"», — вспоминал он.

Проект с Фаридом Айнутдиновым заменит в эфире экстремальное шоу «Русский ниндзя», долгожданный финал которого состоится сегодня. В новой программе «Не дрогни!» участники со всей страны готовы продемонстрировать стальной характер и железную выдержку, чтобы завоевать кубок победителя и статус самого невозмутимого героя шоу. 

По правилам в каждом из четырёх испытаний ведущие выбирают себе по одному подопечному. Задача участников — не дрогнуть, даже если очень страшно. Напугать могут как безобидный свисток и лопнувший шарик, так и ток, стрельба или даже залп огнемёта. Каждое вздрагивание приносит герою балл. Дрогнувший наименьшее число раз станет победителем, а ведущий, чьи подопечные набрали больше всех баллов, вынужден сам пройти испытание. 

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