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Инспекторы ГИМС СО ведут усиленный контроль за акваториями региона в период праздничных дней

5 ноября 2021 10:19
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Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы ГИМС напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности.

Впереди длинные выходные. Многие судовладельцы и любители осенней рыбалки решают провести свой досуг на водоемах области, забывая при этом, что с наступлением осенне-зимнего периода нахождение на воде становится особенно опасным, т.к. температура воды значительно понижается, а световой день укорачивается. Оказывать помощь в случае происшествия становится сложнее, поэтому судовладельцы должны помнить о всех рисках, сопутствующих нахождению на водных объектах в этот период.

В ходе патрулирований инспекторы осуществляют надзор и контроль по передвижению маломерных судов на водных объектах. Всего в течение 2021 г. выявлено 843 таких нарушений.

В период праздничных дней инспекторы усилят контроль за соблюдением правил навигации и безопасности на водоемах.

Центр ГИМС напоминает владельцам маломерных судов о том, что каждый пассажир на судне должен быть обеспечен спасательным жилетом, который должен быть одет, а не находиться на борту судна под сидением или в сумке. К сожалению, практика, показывает – если вы оказались за бортом плавсредства в теплой одежде, сапогах, без спасательного жилета удержаться на плаву очень тяжело, а тем более догнать уносимую ветром лодку.

Также необходимо иметь при себе документы, подтверждающие право на управление судном и судовой билет.

Во избежание несчастных случаев на воде инспекторы ГИМС напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности.

Не выходите на воду при высокой волне, особенно на резиновых лодках.

Помните, что алкоголь – главный враг на рыбалке. В состоянии алкогольного опьянения невозможно грамотно управлять лодкой. Если пьяный человек окажется в холодной воде, его шансы спастись будут минимальными.

Отправляясь на рыбалку, необходимо учитывать прогноз погоды – при сильном волнении на акватории необходимо воздержаться от выхода на воду. Во избежание несчастных случаев лучше рыбачить, не отходя далеко от берега. Осень является самым непредсказуемым временем года, когда тихий и солнечный день за несколько минут может перейти в дождь и штормовой ветер. И перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:    пресс-служба облМЧС

 

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