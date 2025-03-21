Инспекторы ГИМС СО провели профилактический рейд в Волжском районе

107

21 марта инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд в Волжском районе Самары.

Несколько дней назад здесь произошел несчастный случай, завершившийся, к сожалению, гибелью человека. Мужчина провалился под лед на реке Самара в районе поселка Падовка.

Сотрудники МЧС России провели беседы с любителями подледной рыбалки, чтобы предупредить их об опасности выхода на водоём в период таяния льда.

Рыбакам объяснили, что рыбалка на весеннем льду может быть опасной, так как он становится неоднородным и увеличивается вероятность провала. Лед становится рыхлым и пористым, с полыньями, и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова — не лучшая идея.

Инспекторы настоятельно рекомендовали гражданам соблюдать правила безопасности и не выходить на водоёмы, а также не разрешать

детям играть на льду.

Кроме того, гражданам были выданы памятки о мерах безопасности на водных объектах во время таяния льда и половодья.

Фото: ГУ МЧС СО