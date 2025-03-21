Инспекторы ГИМС СО провели профилактический рейд в Волжском районе

21 марта инспекторы Центра ГИМС провели профилактический рейд в Волжском районе Самары.
Несколько дней назад здесь произошел несчастный случай, завершившийся, к сожалению, гибелью человека. Мужчина провалился под лед на реке Самара в районе поселка Падовка.
Сотрудники МЧС России провели беседы с любителями подледной рыбалки, чтобы предупредить их об опасности выхода на водоём в период таяния льда.
Рыбакам объяснили, что рыбалка на весеннем льду может быть опасной, так как он становится неоднородным и увеличивается вероятность провала. Лед становится рыхлым и пористым, с полыньями, и рисковать своей жизнью ради сомнительного улова — не лучшая идея.
Инспекторы настоятельно рекомендовали гражданам соблюдать правила безопасности и не выходить на водоёмы, а также не разрешать
детям играть на льду.
Кроме того, гражданам были выданы памятки о мерах безопасности на водных объектах во время таяния льда и половодья.
Фото: ГУ МЧС СО