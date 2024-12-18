Инспекторы ГИМС СО еженедельно проводят профилактические мероприятия в зимний период

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Инспекторы Центра Государственной инспекции по маломерным судам еженедельно проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев на водных объектах в зимний период.

На днях специалисты посетили школу №154 в Красноглинском районе Самары, где провели беседу с учащимися на тему безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

От госинспектора по маломерным судам Вячеслава Шикова ребята узнали основные причины происшествий на водоемах в период ледостава, и базовые приемы самоспасения при провале под лед.

Во время мероприятия школьники повторили номера телефонов экстренных служб, а для закрепления полученных знаний получили памятки с основными правилами безопасности на льду.

Фото: ГУ МЧС СО