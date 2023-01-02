Инспекторы ГИМС оповестили тольяттинцев об опасности выхода на лед, используя подвижной пункт оповещения

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Инспекторы отделения Центра ГИМС совместно с представителями Центра гражданской защиты, Департамента общественной безопасности Тольятти и правоохранительных органов провели профилактическое мероприятие с использованием подвижного пункта оповещения.

Тольяттинцы могли прослушать информацию об опасности выхода на лед водоемов в период ледостава.

Оповещение, из установленных на крыше автомобиля репродукторов, проводилось в районе набережной Комсомольского района, нижнего и верхнего бьефа «Жигулевской ГЭС» Куйбышевского водохранилища, акватории внутренних водоемов г. Тольятти (п/о Копылово, мкр. Шлюзовой, мкр. Федоровка, оз. Пляжное, Копейка, Восьмерка, порт Тольятти).

Рейд с трансляцией сообщений оперативных служб в местах массового нахождения людей проводился с целью предотвращения происшествий на льду водоемов. Многие любители зимней рыбалки, а также некоторые граждане продолжают прогуливаться по ледяной поверхности Волги и других рек области, забывая при этом, что лед зимой местами может быть непрочным и опасным, даже несмотря на низкие температуры.

Помимо оповещения об опасности выхода на лед открытых водоемов инспекторы ГИМС провели профилактические беседы с тольяттинцами. Рассказали им про небезопасное пребывание на непрочном льду, привели печальную статистику несчастных случаев прошлых лет и предупредили о трагических последствиях, к которым могут привести такие прогулки. Также всем гражданам были розданы памятки о мерах безопасности на водных объектах в зимний период.

Фото: ГУ МЧС СО