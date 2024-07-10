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Инициативы членов Самарского Союза Молодежи вошли в число лучших практик страны

10 июля 2024 17:35
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В 2024 году особый акцент был сделан на поддержку социальных инициатив студентов, получающих среднее профессиональное образование.

Федеральная программа Российского Союза Молодежи «Пространство развития» для СПО подвела итоги годового цикла и представила сборник лучших практик участников программы. Федеральная программа «Пространство развития» ежегодно реализуется на территориях субъектов Российской Федерации и способствует поддержке инициатив молодых граждан из малых городов и поселений, повышению их компетенций в сфере социального проектирования и созданию позитивных изменений в их сообществе.

На территории Самарской области программа уже много лет реализуется Самарским Союзом Молодежи – территориальной общественной организацией «Российского Союза Молодежи» в Самарской области при поддержке Правительства Самарской области и объединяет инициативные команды из разных уголков губернии. В 2024 году особый акцент программы был сделан на поддержку социальных инициатив студентов, получающих среднее профессиональное образование. В рамках годовой программы 20 команд Самарской области, среди которых 14 – из СПО, стали участниками регионального этапа, прошли заочную образовательную программу, составили паспорта социальных инициатив и реализовали их на своих территориях.

Паспорт каждой реализованной инициативы был оценен федеральными экспертами, по результатам оценок которых 25 проектов вошли в цифровой сборник лучших реализованных инициатив из малых городов и поселений страны. Среди них 4 команды, представляющие Самарскую область: команда студенческого клуба РСМ, открытого на базе Безенчукского аграрного техникума, с инициативой «Аллея памяти», команда Тольяттинской местной организации Самарского Союза Молодежи, ставшая организатором интеллектуальных игр «Новоквизация», инициатива создания объединения «Волонтеры образования «Просвет»» команды Октябрьской местной организации Самарского Союза Молодежи и команда ГБПОУ СМК им. Н. Ляпиной, филиал «Новокуйбышевский медицинский колледж» с инициативой «Белая Лилия» по закрашиванию вандальных надписей и граффити на фасадах домов.

«В этом году наша команда впервые приняла участие в программе «Пространство развития», которая стала для нас по-настоящему интересным, а главное полезным опытом и открыла новые возможности. Инициатива создания «Аллеи памяти» возникла в связи с необходимостью развить интерес к истории малой Родины у молодого поколения.  Однако, для ее воплощения нам не доставало знаний о возможностях реализации. Благодаря слаженной работе организаторов проекта мы смогли найти ответы на все волнующие вопросы, обрести необходимые знания и реализовать задуманную идею. Очень рады предоставленной возможности, непременно примем участие в следующем году!», — поделилась Светлана Ожигова, руководитель команды Безенчукского аграрного техникума.

 

Фото предоставлены Самарским Союзом Молодежи

 

Теги: Самара

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