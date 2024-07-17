ИК-5 УФСИН СО посетили представители Регионального духовного управления мусульман

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Имам-хатыб Самарской исторической мечети Авхадетдин Канюкаев и имам Думалаев Сайфулла провели беседы с осужденными, в ходе которых рассказали о роли религиозных организаций в современном мире, об основах религиозных учений и о необходимости уважительного отношения к представителям различных конфессий. Священнослужители обсудили с осужденными то, как должны вести себя верующие в условиях режимных требований, а также напомнили о важности законопослушного поведения.



В завершении визита состоялась рабочая встреча представителей РДУМСО с начальником учреждения Иваном Хлоповским, на которой были рассмотрены вопросам повышения эффективности и взаимодействия с Региональным духовным управлением мусульман.



"Подобные встречи проводятся в учреждении на постоянной основе и благотворно влияют на духовно-нравственное и психологическое состояние осужденных, а также на формирование правильных моральных ценностей", — отметил начальник учреждения Иван Хлоповской.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО