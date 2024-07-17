Я нашел ошибку
Главные новости:
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
Со слов очевидцев он заплыл за границу пляжа и пропал с поверхности воды.
На спуске улицы Советской Армии в Волге утонул мужчина
Илистый грунт затруднял передвижение водолаза по дну.
В Красноглинском районе на озере Белое проводились водолазные поиски утонувшего мужчины
Первая открытая встреча в рамках проекта состоится в библиотеке уже 24 июля.
«Компас жизни»: СОУНБ приглашает на открытую встречу с ведущими психологами города
Священнослужители обсудили с осужденными то, как должны вести себя верующие в условиях режимных требований, а также напомнили о важности законопослушного поведения.
ИК-5 УФСИН СО посетили представители Регионального духовного управления мусульман
Ветеринарные врачи удалили из желудка и кишечника все инородные тела. 
Потребовалась операция: в Нижнем Новгороде собака самоед проглотила множество мелких детских игрушек
В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду ведутся ремонт и модернизация теплотрасс. В этом году работы выполняются на 24 объектах.
В Самаре обсудили подготовку к предстоящему отопительному сезону
В суде студент сообщил, что планировал учиться сам, но был слишком занят работой.
Студент самарского вуза, учившийся за взятки, теперь заплатит крупный штраф
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 88.28
0.47
EUR 96.26
0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» в Самаре 18-21 июля
В самарском музее Рязанова пройдет третья встреча интерактивной программы «Сказочный июль»
13 июля во дворе Музея Модерна пройдет «Страшный фестиваль»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

ИК-5 УФСИН СО посетили представители Регионального духовного управления мусульман

17 июля 2024 19:21
151
Священнослужители обсудили с осужденными то, как должны вести себя верующие в условиях режимных требований, а также напомнили о важности законопослушного поведения.

Имам-хатыб Самарской исторической мечети Авхадетдин Канюкаев и имам Думалаев Сайфулла провели беседы с осужденными, в ходе которых рассказали о роли религиозных организаций в современном мире, об основах религиозных учений и о необходимости уважительного отношения к представителям различных конфессий. Священнослужители обсудили с осужденными то, как должны вести себя верующие в условиях режимных требований, а также напомнили о важности законопослушного поведения.

В завершении визита состоялась рабочая встреча представителей РДУМСО с начальником учреждения Иваном Хлоповским, на которой были рассмотрены вопросам повышения эффективности и взаимодействия с Региональным духовным управлением мусульман.

"Подобные встречи проводятся в учреждении на постоянной основе и благотворно влияют на духовно-нравственное и психологическое состояние осужденных, а также на формирование правильных моральных ценностей", — отметил начальник учреждения Иван Хлоповской.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области. 
17 июля 2024, 21:16
Вячеслав Федорищев обсудил с представителями АФК «Система» новые инвестиционные проекты
Стороны обсудили направления взаимодействия и возможности реализации проектов компаний на территории области.  Политика
113
Со слов очевидцев он заплыл за границу пляжа и пропал с поверхности воды.
17 июля 2024, 20:57
На спуске улицы Советской Армии в Волге утонул мужчина
Со слов очевидцев он заплыл за границу пляжа и пропал с поверхности воды. Происшествия
100
Первая открытая встреча в рамках проекта состоится в библиотеке уже 24 июля.
17 июля 2024, 19:49
«Компас жизни»: СОУНБ приглашает на открытую встречу с ведущими психологами города
24 июля   Григорий Старостин и Леонид Кроп поговорят о техниках самопомощи при тревоге и стрессе. Общество
89
В центре внимания
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
17 июля 2024  13:46
Стартовал опрос общественного мнения о реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области
564
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
17 июля 2024  13:23
Проезд по мосту через Волгу в Самарской области будет бесплатным до 1 сентября
277
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
17 июля 2024  13:19
20 июля, в день проведения в Самаре футбольного матча, будет усилена работа общественного транспорта
251
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
17 июля 2024  09:24
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарской области по случаю Дня самарской символики
243
Президент России и глава Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
16 июля 2024  13:46
Президент России и врио Губернатора Самарской области открыли движение по Волжскому мосту
545
Весь список