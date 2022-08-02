ИК-5 УФСИН СО отмечает 84-ую годовщину со дня образования колонии

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Начальник ИК-5 УФСИН России по Самарской области Иван Хлоповской поздравил присутствующих с праздником, пожелал успехов, жизненной энергии, счастья и благополучия.

Особую благодарность руководство выразило ветеранам службы, за их активное участие в жизни учреждения.

В этот же день сотрудникам были вручены ведомственные медали, благодарственные письма.

Продолжились торжественные мероприятия праздничным концертом с участием сотрудников пенитенциарного ведомства.

ИК-5 УФСИН России по Самарской области была образована в 1938 году как исправительно-трудовая колония №13 УНКВД по Куйбышевской области. За 84 года учреждение пережило множество преобразований и изменений. Сегодня в колонии активно развивается производство, осваиваются новые виды выпуска разнообразной продукции. Вместе с тем, регулярно улучшаются условия содержания осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области