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ИК-5 УФСИН СО отмечает 84-ую годовщину со дня образования колонии

2 августа 2022 17:16
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Торжественное мероприятие состоялось в актовом зале учреждения. 

Начальник ИК-5 УФСИН России по Самарской области Иван Хлоповской поздравил присутствующих с праздником, пожелал успехов, жизненной энергии, счастья и благополучия. 

Особую благодарность руководство выразило ветеранам службы, за их активное участие в жизни учреждения. 

В этот же день сотрудникам были вручены ведомственные медали, благодарственные письма. 

Продолжились торжественные мероприятия праздничным концертом с участием сотрудников пенитенциарного ведомства. 

ИК-5 УФСИН России по Самарской области была образована в 1938 году как исправительно-трудовая колония №13 УНКВД по Куйбышевской области. За 84 года учреждение пережило множество преобразований и изменений. Сегодня в колонии активно развивается производство, осваиваются новые виды выпуска разнообразной продукции. Вместе с тем, регулярно улучшаются условия содержания осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области. 

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

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