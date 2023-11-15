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«Игры Будущего»: путь трофея пройдет через Самару, затем отправится на Байконур

15 ноября 2023 15:23
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Грандиозный турнир, подобного которому не было в мире, пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года.

Во вторник, 14 ноября, на Международной выставке-форуме «Россия» состоялись торжественные мероприятия, приуроченные к запуску обратного 100-дневного отсчета до начала уникального спортивного праздника «Игры Будущего». Грандиозный турнир, подобного которому не было в мире, пройдет в Казани с 21 февраля по 3 марта 2024 года. В него войдут дисциплины на стыке современных технологий, цифровой среды и физических возможностей человека: кибердисциплины, робототехника, искусственный интеллект, виртуальная реальность – все это объединит спортивное шоу нового формата.

Церемония запуска обратного отсчета прошла в павильоне «Космос». Гостей церемонии приветствовал Президент Российской Федерации Владимир Путин. В своем видеообращении он отметил: «Дорогие друзья, символично, что 100 дней до старта Игр Будущего отмечаются на площадке международной выставки-форума Россия, где представлены передовые достижения нашей страны. Нам действительно есть, чем гордиться: в промышленности, науке, культуре, спорте и, конечно, в цифровых технологиях, где Россия активно укрепляет свои позиции. Свидетельство тому - и проведение «Игр Будущего» - принципиально нового спортивного турнира, основанного на красоте традиционного спорта и самых передовых инновационных прорывах».

Напомним, Международная выставка-форум «Россия» открылась на территории ВДНХ в Москве в День народного единства и продолжит свою работу в течение полугода. На одной площадке собраны стенды 89 регионов Российской Федерации, в том числе  представлен и стенд Самарской области.  Выставка, организованная по Указу Президента РФ Владимира Путина,  представляет собой масштабный деловой, культурно-развлекательный и образовательный проектом, в рамках которого в тематических павильонах демонстрируют достижения отраслевые министерства и ведомства, крупнейшие корпорации и общественные организации.

На выставке в рамках церемонии Заместитель председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко вместе с волонтерами «Игр Будущего» представил главный Трофей турнира, символизирующий вызовы – спорт, скорость, тактику, технологию и стратегию.  По его словам главная миссия соревнований на стыке классического и киберспорта – развивать гармоничного во всех отношениях человека. «По поручению Президента России мы проведем в Казани первый в истории человечества мультиспортивный турнир Игры будущего. Я хочу вас заверить, что организаторы тщательно готовятся к проведению соревнований. Несмотря на то, что до старта осталось 100 дней, уже было проведено более 10 тестовых соревнований. Совсем скоро к нам приедут участники из более 100 стран, которые сразятся в 21 высокотехнологичной дисциплине. Уверен, в ходе соревнований родятся новые рекорды и герои», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Организаторы отметили, что в первом турнире «Игры Будущего» в Казани примут участие более 260 опытных команд и более 2000 спортсменов из разных стран в 21 инновационной дисциплине (16 – в основной и 5 – в расширенной программе). Соревнования будут поделены на 5 категорий, или «вызовов»: спорт, тактика, стратегия, технологии и скорость.

Так же на церемонии был дан старт автопробегу, в ходе которого главный трофей предстоящих «Игр Будущего» за две недели проедет на легендарной ульяновской «Буханке» по 7 городам России, после чего отправится на Байконур. Оттуда в специальной капсуле он полетит на МКС. Из космоса Трофей вернется в 2024 году, после чего будет ждать победителя в столице Татарстана.

В Самару Трофей «Игр Будущего» прибудет в четверг, 23 ноября. Сначала он побывает в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С.П. Королева, а затем Трофей привезут в СКК «Дворец спорта имени Владимира Высоцкого», где состоится турнир по фиджитал-футболу.

Сегодня в Самарской области цифровой спорт активно развивается. 26 ноября в Самаре на стадионе «Солидарность Самара Арена» пройдет финал «Кубка Губернатора» по компьютерному спорту. Заявки на участие в отборочном онлайн-турнире уже подали более полутора тысяч студентов Самарской области, которые поборются за награды в киберспортивных и фиджитал-дисциплинах. Также в рамках мероприятия пройдут гонки дронов, конкурс косплея и состязания по спортивному программированию.

 

Фото предоставлено пресс-службой «Игры Будущего»

Теги: Россия Самара

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