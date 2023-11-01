Игорь Комаров провёл личный приём граждан

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31 октября 2023 года в Нижнем Новгороде полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в формате видео-конференц-связи провёл личный приём граждан, в ходе которого были рассмотрены обращения жителей Самарской и Саратовской областей, республик Башкортостан и Мордовии. В мероприятии приняли участие главы регионов, главные федеральные инспекторы и представители органов исполнительной власти регионов и местного самоуправления, курирующие социально-экономические вопросы.

Жительница пос.Приморский Ставропольского района Самарской области обратилась в приёмную Президента РФ с просьбой о строительстве новой врачебной амбулатории, необходимость в которой возникла в связи с ростом численности населения посёлка. В ходе приёма полпреду было доложено, что мероприятия по строительству модульного здания врачебной амбулатории внесены в региональный проект «Модернизации первичного звена здравоохранения Самарской области», уже выделен земельный участок. Начало работы медицинского учреждения планируется на конец 2024 года. Полпред поручил губернатору Дмитрию Азарову принять исчерпывающие меры по обеспечению жителей поселка квалифицированной медицинской помощью.

По обращению жителя Республики Башкортостан о предоставлении жилого помещения в соответствии с требованиями Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (№159-ФЗ) дано поручение обеспечить заявителя жильем с докладом о выполнении до конца января 2024 года.

Жительница Республики Мордовия обратилась с просьбой отремонтировать помещение Республиканского гериатрического центра в г. Саранск, капитальный ремонт которого в последний раз был произведён в 2004 году. Игорь Комаров дал поручение главе Республики Мордовия Артему Здунову принять необходимые меры по решению вопроса и предоставить доклад о выполнении поручения до середины июня 2024 года.

В ходе личного приёма также было рассмотрено обращение жительницы Саратовской области с просьбой оказать содействие в ремонте участка автомобильной дороги от пос.Горный до с.Подшибаловка, соединяющей несколько населённых пунктов района - в настоящее время дорожное полотно находится в неудовлетворительном состоянии. Полномочный представитель поручил губернатору Роману Бусаргину принять меры по ремонту дороги, обеспечив ее проезжее состояние и безопасность. Доклад полпреду о выполнении поручения должен быть предоставлен в октябре 2024 г.

Реализация принятых решений взята на личный контроль высших должностных лиц и главных федеральных инспекторов регионов Приволжского федерального округа.