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Идеи по развитию Самарской области вырабатывают на стратегических сессиях

18 июля 2025 17:35
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Идеи по развитию Самарской области вырабатывают на стратегических сессиях

В Самарской области продолжается работа над Стратегией социально-экономического развития региона до 2036 года, которая будет учитывать национальные цели, обозначенные Президентом Владимиром Путиным.

Губернатор Вячеслав Федорищев ранее отмечал, что совместно с жителями уже выработаны программные документы среднесрочного характера - утверждена программа развития Самарской области на ближайшие 5 лет.  Вместе с тем, региону необходима актуальная, долгосрочная стратегия.

Чтобы охватить ключевые сферы экономики и выработать совместные решения по их развитию, органы власти проводят стратегические сессии. В них принимают участие представители профильных министерств и ведомств, а также представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций.

Уже состоялось 15 стратсессий, участие в которых приняли более 1500 человек.

Развитие трудовых ресурсов и повышение привлекательности региона для квалифицированных специалистов стали ключевыми темами стратегический сессий, организованных министерством труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

На сессии регионального министерства культуры участники обсуждали развитие инфраструктурных объектов, цифровизацию отрасли, кадровую подготовку, культурные бренды, традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Цикл встреч с экспертами проводит министерство энергетики и ЖКХ. Участники двух прошедших стратсессий обсуждали создание комфортной и безопасной среды для жизни, а также повышение качества и надежности предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

На площадке стратсессии минприроды эксперты вырабатывали идеи по адаптации экономики региона к изменению климата, повышению качества атмосферного воздуха и улучшению экологического состояния поверхностных водных объектов, предотвращения деградации земель и снижения плодородия почв, сохранения лесного фонда и др.

«Стратегия социально-экономического развития региона — это наш общий долгосрочный план. И мы уверены, что прорывные идеи рождаются при объединении разных взглядов, мнений, идей и опыта. Приглашаем жителей региона принять активное участие в подготовке Стратегии. Каждое предложение будет детально проанализировано, а лучшие из них войдут в финальную версию документа», – подчеркнул зампред правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Стать соавтором и предложить свою инициативу, идею, проект, может каждый.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области.

 

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