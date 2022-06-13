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Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец

13 июня 2022 10:51
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Идеальный отпуск должен длиться 4 недели, считает каждый четвертый самарец

Чаще всего самарцы мечтают об идеальном отпуске продолжительностью 4 недели. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из Самары.

10 дней — идеальная продолжительность отпуска по мнению лишь 7% респондентов. 20% опрошенных считают идеальным отпуск, который длится 14 дней, 24% — три недели. Каждому четвертому самарцу (25%) нужно четыре недели для полноценного отдыха. Более четырех недель назвали идеальной продолжительностью отпуска 15% респондентов.

О длительном отпуске в 4 недели и дольше чаще мечтают мужчины (44% против 35% среди женщин). Самарцы с зарплатой до 50 тыс. руб. мечтают о подобной продолжительности отдыха чаще тех, кто зарабатывает более 80 тыс. руб. (46 и 37% соответственно).

По сравнению с аналогичным исследованием 2021 года, россияне чаще называют идеальным отпуск продолжительностью от 10 дней до трех недель. Отдыхать четыре недели и более россияне мечтают реже, чем в прошлые годы: «Ехать особо некуда»; «В сложившихся условиях, считаю, надо работать, а не отдыхать».
Время проведения: 7—10 июня 2022 года

 

Теги: Опрос

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