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Художница из Тольятти стала призером геймджема от конкурса «Начни игру»

10 июля 2024 17:13
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Геймджем – это соревнования по скоростной игровой разработке. За 72 часа участникам предлагалось создать полезные продукты для ПК, мобильных устройств или настольные игры.

Участниками геймджема от Всероссийского конкурса «Начни игру» президентской платформы «Россия – страна возможностей» стали 199 команд. Представители 17 лучших из них выступили с защитой своих проектов. По итогам питчинга члены жюри выбрали победителей в восьми номинациях. Ольга Ермолаева из Тольятти в составе команды GameCrafters стала победительницей в номинации «Лучший визуальный стиль» за игру «Улитка и магия».

Геймджем – это соревнования по скоростной игровой разработке. За 72 часа участникам предлагалось создать полезные продукты для ПК, мобильных устройств или настольные игры.

Из Самарской области участие принимали 16 человек, но лишь Ольге Ермолаевой удалось дойти до финала и забрать номинацию «Лучший визуальный стиль». Её сокомандники – ученик 8 класса школы «КвантУм» им. Героя Советского Союза В. Фабричнова г. Звенигорода Михаил Шкурко, студентка 3 курса МГТУ им. Н.Э. Баумана Анна Карапетян и самозанятый Александр Сульдин из Москвы – собрались прямо перед геймджемом, и первый опыт работы показал их сильные стороны. 

Тема геймджема – «Полезные игры» – поставила перед разработчиками задачу создать продукт, обучающий каким-либо навыкам или передающий знания. Игра «Улитка и магия» учит «слепой» печати на клавиатуре.

«Представьте, что вы – маленькая улитка, которая попала в новый для себя мир. Вам предстоит обучиться магии стихий и победить опасных врагов. Чтобы активировать заклинание, нужно ввести его на клавиатуре, – это полезный бонус для пользователей, которые хотят научиться «слепой» печати. К «полезности» мы добавили интересный геймплей – так появилась «Улитка и магия», - рассказала Ольга Ермолаева.

Игровой продукт удивил членов жюри артами, проработанностью персонажей, интерфейсом и сочетанием цветов. Ольга Ермолаева считает, что такой результат получился, потому что она поставила перед собой задачу нарисовать игру, в которую самой было бы интересно сыграть. Тем не менее, девушка не рассчитывала на победу в номинации.

За победу в номинации «Лучший визуальный стиль» художница из Самарской области и ее команда получили мерч от VK Play и «Мира Танков», тематические книги от издательства «Бомбора» и настольные игры от Hobby World. Но главная награда – это поддержка и признание игрового сообщества!

 

Фото:  АНО «Россия – страна возможностей» 

Теги: Самара

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