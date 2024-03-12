Химик: пакетированный сок может быть полезнее свежих аналогов

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Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Наталья Юрова 12 марта рассказала «Известиям», опасен ли пакетированный сок.

Пакетированный сок — это продукт, который проходит много ступеней производства и контроля качества, начиная с сырья и заканчивая упаковкой, и может храниться в закрытой упаковке довольно долгое время, не теряя вкусовых качеств. Но после вскрытия его можно хранить недолго и в прохладном месте (чаще всего производители рекомендуют употребить данный продукт в течение суток). Это связано с тем, что сок начинает контактировать с воздухом, подвергаясь химическим реакциям (в частности, окислению под действием кислорода воздуха), сообщила эксперт.

«Можно ли назвать пакетированный сок натуральным, как это указывает производитель? Можно. Большинство современных пакетированных соков — это продукт восстановления (точнее разбавления) концентрированного сырья на производстве. Такое сырье-концентрат обычно готовят недалеко от места произрастания фруктов методом выпаривания воды. Далее уже на фабрике этот концентрированный сок разбавляют нужным количеством воды, вносят дополнительные вкусовые добавки, антиокислительные компоненты, стерилизуют и прочее. В большинство современных восстановленных соков производитель не вносит дополнительно подсластители (сахар, глюкозу и прочее). Сахар в соке — это сахар непосредственно тех фруктов, из которых делали концентрат», — сказала Юрова.

По словам эксперта, при «обезвоживании» натурального сока (подготовке концентрата) теряются некоторые содержащиеся во фруктах полезные вещества, в частности, витамин С и некоторые другие. Однако доказано, что процесс пастеризации, например, апельсинового сока повышает усвояемость бета-криптоксантина почти в два раза, чем если употреблять свежие апельсины.

«Так что пакетированный сок, с одной стороны, несколько проигрывает свежевыжатому соку в полезности, а с другой стороны, в некоторых случаях даже полезнее свежих аналогов. Никакую дополнительную «злую химию» производитель обычно не добавляет, так как, с одной стороны, это может подорвать авторитет производителя в глазах покупателя, а с другой стороны, привести к удорожанию продукта (любой новый компонент — это деньги)», — отметила собеседница издания.

Фото: pxhere.com