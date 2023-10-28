Хэллоуин на подходе: по всей стране вырос спрос на костюмы, грим и тыквы

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По данным аналитиков платформы Авито Услуги, спрос на различные услуги, связанные с Хэллоуином, во второй половине октября вырос на 78% по сравнению с началом месяца. Каждый год этот праздник отмечают 31 октября. В его преддверии вырос спрос на услуги мастеров по вырезанию тыкв (+138%), тематическое оформление помещений (+35%) и аренду маскарадных костюмов (+62%).

А в товарных категориях Авито с приближением «самого пугающего праздника в году» продажи карнавальных костюмов выросли на 63% по сравнению с осенью прошлого года.

Самым популярным образом для девочек стала Леди Баг. После выхода одноименного мультфильма продажи таких нарядов увеличились на 73%. Не уступают и «традиционные» лидеры — принцессы Disney — подобные костюмы россияне покупали в 1,5 раза чаще, чем годом ранее. У мальчиков лидерами в этом сезоне стали костюмы пиратов (+60%) и Человека-паука (+40%). В среднем костюм для девочки на Авито обойдется в 810 рублей, а для мальчика — в 670 рублей.

У женщин самой популярной темой для перевоплощения в этом году ожидаемо стала Барби — продажи нарядов в стиле героини нашумевшего фильма выросли в 2,4 раза, а средняя цена составила 2 060 рублей. Еще один популярный вариант, сохраняющий свои позиции из года в год, — костюм ведьмы. Такой наряд обойдется в среднем в 2 270 рублей, а покупали его в октябре текущего года на 75% чаще, чем годом ранее. Самыми востребованными образами у мужчин в этом году стали вампиры (+3,1 раза) и супергерои (+67%). В среднем покупка полного костюма на платформе обойдется в 2 130 и 830 рублей соответственно. А аренда костюма на Авито Услугах в среднем будет стоить 1000 рублей.

Впрочем, многие россияне предпочитают приобретать не готовые костюмы, а создавать их самостоятельно, стилизуя повседневную одежду яркими деталями и аксессуарами. Например, сочетая строгий деловой костюм с загадочной маской или платье с бархатным плащом. Маски на Авито в октябре приобретали в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году, а плащи — в 2,9 раза чаще.

Еще один секрет запоминающегося образа — яркий устрашающий макияж. Более чем в два раза вырос спрос на услуги мастеров по нанесению тематического грима (+122%) и вечернего макияжа (72%). Среди популярных запросов — выезд мастера на дом или прямо на вечеринку. Стоимость услуги составила в среднем от 1000 рублей и варьируется в зависимости от сложности макияжа. Если необходим выезд мастера, то стоимость макияжа может начинаться от 2500 рублей, а организовать целый бьюти-бар на вечеринке можно за 10 тысяч рублей. Сделать макияж самостоятельно поможет аквагрим — в преддверии Хэллоуина его продажи выросли на 26%, а средний чек составил 740 рублей.

Чтобы отметить самый страшный праздник в году, некоторые россияне не только переодеваются в героев фильмов и мифических существ, но и украшают дома в “устрашающем” стиле. Так, продажи предметов интерьера, связанных с Хэллоуином, в октябре выросли на 85%. Чаще всего россияне приобретали декоративные тыквы (+71%, цены начинаются от 100 рублей) и искусственную паутину с пауками (+25%, от 150 рублей за 1 м).

Хэллоуин для россиян — повод устроить маскарад с костюмами, гримом, тематическими закусками и декором. Количество желающих устроить такую вечеринку растет с каждым годом: по сравнению с 2022-м спрос на услуги к Хэллоуину вырос на 74%. Причем больше всего вырос запрос на праздничные угощения: кейтеринг и угощения на заказ к Хэллоуину в этом октябре заказывают в 4 раза чаще (+321%), чем в прошлом. А среди регионов, где наиболее заметно вырос интерес к услугам, связанным с Хеллоуином, в этом году стали: Казань (+288%), Красноярск (+171%), Челябинск (+152%), Санкт-Петербург (+137%), Екатеринбург (+90%).

Предложение от мастеров на рынке частных услуг тоже растет. Больше всего за две недели, предшествующие празднику, увеличилось предложение от мастеров по вырезанию тыкв (+69%), нанесению грима (+39%) и аниматоров на праздник (+36%).