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Хедлайнеры Samara Ground рассказали о своих идеях и местах размещения новых произведений уличного искусства

3 сентября 2021 14:18
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Гигантский портрет мальчика-космонавта и древний сфинкс украсят не только Самару, но и Тольятти.

Девять муралов появятся в областной столице, еще шесть – в автограде. Хедлайнеры фестиваля Samara Ground 2021 в пятницу, 2 сентября, во время пресс-конференции, которая прошла на площадке «Самарского областного вещательного агентства», рассказали о своих идеях и местах размещения новых произведений уличного искусства.

Участники фестиваля еще продолжают слетаться в Самару. Однако часть авторов уже начали воплощать свои замыслы. Аргентинский уличный мастер Андрес Иглесиас рисует гигантский портрет мальчика-космонавта на фасаде жилой высотки на ул. Галактионовской, 2.

А испанский художник русского происхождения, известный под псевдонимом Sav45, Вячеслав Гунин идею и сюжет своей картины пока держит в секрете. «Придется немножко подождать, это будет сюрпризом. В своих изображениях я смешиваю геометрию, природу и портреты. Я приехал ночью в Самару и прогулялся по набережной. В темноте подумал, что оказался на море. Очень похоже на Испанию», - поделился Sav45.

Художник из Серпухова Роман Мураткин распишет пятиэтажку на Первомайской, 24. Здесь будет править гротеск. «Это будет сцена с детьми, которые бегают на площадке и играют в мяч. Примерно через десять дней мурал будет готов», - заверил автор.

На Галактионовской, 37 вскоре может поселиться древний сфинкс. Ростовский художник Мария Хардикова вместе со своим помощником распишут фасад Колледжа сервисных технологий и дизайна. «Здание, по моим впечатлениям, эклектичное. Наша работа будет отражать идею сочетания разных стилей. Верю, что рисунок впишется в среду», - уточнила она. По мнению автора, фестивали, подобные самарскому, вдохновляют и заряжают энергией. Такого заряда участников фестиваля хватит и на создание новых скульптур, которые украсят улицы Самары и Тольятти.

Напомним, что первый Samara Ground состоялся год назад. Его поддержал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и вся творческая общественность региона. Тогда международный арт-проект собрал в Самаре известных деятелей искусства со всего мира. Фасады в историческом центре города расписали столичный художник Андрей Бергер, автор из Казани Рустам QBic, Ares Badsector из Турции и аргентинский мастер Малкольм Рокс. Знаменитый каллиграф Покрас Лампас из Санкт-Петербурга расписал подпорную стену на Маяковском спуске.

Арт-проект и в этом году объединит профессионалов российского и мирового стрит-арта с творческим сообществом региона. «Стратегия нашего проекта обширна. Она не заключается только в фестивале. Samara Ground - одна из составляющих идеи сделать Самару точкой притяжения на мировой карте современного искусства. Мы хотим сделать так, чтобы к нам сюда приезжали люди со всего мира: кураторы, меценаты, известные художники, чтобы это был высокоинтеллектуальный туризм, - пояснил идеолог проекта, заместитель вице-губернатора – руководителя департамента (представительства Самарской области) по взаимодействию с федеральными органами государственной власти, руководитель офиса приоритетных проектов губернатора Самарской области Александр Васильев.

Теги: Samara Ground идеи

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