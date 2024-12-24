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ГУ МВД СО информирует об изменениях в миграционном законодательстве, касающихся сроков пребывания иностранных граждан в России

В настоящее время совершенствование федерального государственного контроля за миграционными процессами является одним из основных направлений законотворческой деятельности Российской Федерации.

Президентом Российской Федерации 8 августа 2024 года подписан Федеральный закон № 260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он содержит ряд новелл, направленных на совершенствование законодательства в сфере контроля за пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Данный Федеральный закон вносит изменения в ряд Федеральных законов, в том числе, в Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

С 1 января 2025 года максимальный срок пребывания на территории Российской Федерации иностранных граждан, прибывающих в безвизовом порядке, составит не более 90 дней в календарном году. Данные условия не коснутся иностранцев, которые прибыли с целью обучения, оформили патент, имеют трудовые отношения с работодателем или иной правовой статус. Ранее иностранные граждане, не имеющие долгосрочного правового статуса, могли находиться на территории Российской Федерации не более 90 дней в течение 180 дней.

Иностранные граждане обязаны в период пребывания (проживания) на территории Российской Федерации воздерживаться от деятельности, наносящей ущерб интересам Российской Федерации, соблюдать Конституцию Российской Федерации и законодательство Российской Федерации.

Иностранные граждане, находящиеся в Российской Федерации и являющиеся законными представителями иностранных граждан, не достигших возраста 18-ти лет, недееспособных или ограниченных в дееспособности иностранных граждан, достигших возраста 18-ти лет, обязаны обеспечивать законность пребывания (проживания) указанных граждан на территории Российской Федерации, реализацию ими своих прав, предусмотренных Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской Федерации, включая получение основного общего образования, медицинской помощи, проживание в надлежащих жилищно-бытовых условиях, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО