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Гуманитарную посылку для бойцов СВО отправили жители Советского района Самары

16 апреля 2025 20:24
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Гуманитарную посылку для бойцов СВО отправили жители Советского района Самары

15 апреля из администрации Советского района Самары отправилась новая партия гуманитарной помощи для бойцов, задействованных в специальной военной операции. Посылки будут доставлены военнослужащим в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

«Администрация района совместно с жителями регулярно формирует гуманитарные грузы для бойцов, задействованных в специальной военной операции. Наши военнослужащие сегодня не просто находятся на передовой: каждый день, рискуя собственной жизнью, они отстаивают суверенитет нашей Родины. И наша главная задача – окружить их поддержкой и заботой. Отправляя гуманитарную помощь, мы вносим свой вклад  в нашу общую Победу! - сказал глава Советского внутригородского района Самары Вадим Бородин. 

В этот раз жители Советского района, члены общественных и образовательных организаций, представители бизнес-сообщества отправили «за ленту» оборудование – детекторы дронов, мониторы и антенны, строительные инструменты и стройматериалы, а также средства гигиены, продукты питания и одежду. 

«С самого начала специальной военной операции мы помогаем нашим бойцам. Сегодня передали очередной гуманитарный груз для военнослужащих. Как и раньше в сборе участвовали общественные и ветеранские организации, бюджетные учреждения, члены партии «Единая Россия» и неравнодушные жители Советского района. Мы точно знаем, что это важно для бойцов. Но это и не менее важно для нас, тех, кто остается в тылу», - отметила депутат Думы Самары Анна Сараева.

Со словами благодарности ко всем, кто собирал очередной гуманитарный груз, обратились представители Совета ветеранов СВО Самары и семьи участников специальной военной операции. Всем, кто активно участвует в сборе, вручили благодарственные письма от имени главы Советского внутригородского района.

«Поддержка, которую получают наши воины, действительно всенародная. Я знаю ценность этого груза, сам не раз встречал его в зоне специальной военной операции. И знаю, с каким нетерпением парни ждут письма от ребятишек, хранят их как талисман и перечитывают по несколько раз в самые сложные моменты», – поделился руководитель Самарского городского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», ветеран СВО, подполковник Владимир Харьков.

Напомним, что сбор гуманитарной помощи для участников СВО в Самаре ведется постоянно. В формировании посылок участвуют администрации города и районов, промышленные предприятия, общественные и коммерческие организации. Жители плетут маскировочные сети, изготавливают блиндажные свечи, шьют одежду, а дети и подростки отправляют бойцам письма и рисунки. 

Принять участие в сборе гуманитарных грузов участникам СВО могут все желающие. На территории Советского района действуют два пункта приема гуманитарной помощи: на улице Мориса Тореза, 101 и улице Советской Армии, 127. Адреса всех пунктов прием гуманитарной помощи доступны в прикрепленном файле.

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