ГУФССП СО: правовая поддержка участникам СВО и членам их семей

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Сотрудники ГУФССП России по Самарской области в рамках подписанного ранее соглашения о сотрудничестве с фондом «Защитники Отечества» на площадке регионального отделения проводят дни бесплатной юридической помощи для участников специальной военной операции и членов их семей.

Еженедельно по пятницам с 09.00 до 13.00 начальник отдела правового обеспечения ГУФССП России по Самарской области, а по совместительству заместитель председателя Молодежного совета Главного управления, Валерия Шпилевая проводит юридические консультации для участников специально военной операции и членов их семей. В рамках приема обратившиеся получают ответы на вопросы, касающиеся компетенции Службы, а также адресную помощь в решении возникших трудностей с исполнением судебных решений.

Фото предоставлено пресс-службой ГУФССП России по Самарской области