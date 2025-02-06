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Губернию отметили за успехи в реализации нацпроекта «Культура» за самое большое количество модельных библиотек

6 февраля 2025 17:56
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Каждая модельная библиотека губернии представляет собой совершенно уникальный проект, созданный с учётом пожеланий читателей, истории и культуры той территории, где она располагается.

За самое большое количество модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта „Культура“ – с такой формулировкой от федерального Министерства культуры получила награду Самарская область. Торжественная церемония награждения состоялась в минувшую пятницу, 31 января, во время проведения в Москве Всероссийского стратегического форума «Культурная перезагрузка: итоги и перспективы модернизации библиотечной сети». Культурные учреждения губернии на мероприятии представляла Мария Пошехонова – заместитель директора по науке Самарской областной научной библиотеки.

Главным направлением работы форума стало подведение итогов реализации библиотеками России нацпроекта «Культура» и дискуссия о перспективах развития библиотечной отрасли страны.

Достойный вклад в результат внесла Самарская область. За всё время претворения в жизнь национального проекта здесь открыли свои двери 37 модельных библиотек, при этом 11 из них были модернизированы за счёт средств регионального бюджета.

«Наши модернизированные библиотеки становятся центрами притяжения для детей и взрослых. Читателей привлекает современный дизайн, комфорт, дополнительные сервисные услуги, а также новое техническое оснащение. Модельные библиотеки наполнены новым содержанием и креативом», – поделилась Ирина Калягина, министр культуры Самарской области.

Методическим сопровождением реализации нацпроекта «Культура» в части создания модельных библиотек в нашей губернии занимается проектный офис на базе Самарской универсальной научной библиотеки. Его специалисты помогают разрабатывать концепции развития муниципальных библиотек, осуществляют экспертизу модельных дизайн-проектов, подготавливают списки книг для пополнения библиотечных фондов.

Каждая модельная библиотека губернии представляет собой совершенно уникальный проект, созданный с учётом пожеланий читателей, истории и культуры той территории, где она располагается.

2024 год стал завершающим годом национального проекта «Культура», направленного, в том числе, и на создание модельных библиотек. Работа в этом направлении продолжится и дальше, но уже в рамках нового федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» – части нацпроекта «Семья». В 2025 году на территории Самарской области появится ещё 5 новых модельных библиотек.

 

Фото:   минкулт СО

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