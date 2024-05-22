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Губерния примет этап всероссийских соревнований по гонкам дронов

22 мая 2024 17:35
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25 и 26 мая в Самарской области пройдет третий отборочный этап Кубка России по гонкам дронов.

25 и 26 мая в Самарской области пройдет третий отборочный этап Кубка России по гонкам дронов. Гонки дронов признаны видом спорта и внесены во всероссийский реестр видов спорта в 2023 году, а в 2024 году соревнования стали частью единого календарного плана минспорта. Соревнования уже состоялись в Грозном и Ростове, третий этап всероссийских соревнований пройдет в Тольятти.

Самарская область является одним из регионов-лидеров по развитию кластера беспилотных авиационных систем. В регионе действует экспериментальный правовой режим по беспилотным летательным аппаратам, работает научно-производственный центр гражданских БАС, проводятся региональные соревнования по конструированию и пилотированию дронов.

- В нашем регионе активно развиваются новые спортивные направления: компьютерный спорт, фиджитал спорт, гонки дронов. На региональном уровне мы поддерживаем аккредитацию новых всероссийских федераций, проводим соревнования. Сейчас готовимся принять российские соревнования гонок дронов. Мы заинтересованы в развитии этого направления, потому что это техническое развитие, так или иначе сопряженное с потребностями молодежи, - отметила министр спорта Самарской области Лидия Рогожинская.

Всероссийские соревнования 25 и 26 мая пройдут в трех классах беспилотников. Состязания больших дронов 200 и 330 класса пройдут в Тольятти на стадионе «Торпедо», а турниры мини квадрокоптеров 75 класса состоятся в Тольяттинском государственном университете. В каждой дисциплине подводится личный и командный зачет. В соревнованиях примут участие около 100 пилотов, в том числе 4 представителя Самарской области: Владислав Филиппов, Олег Дудрин (75 класс), Даниил Сумальчиков, Егор Алимов (200 класс).
Накануне соревнований, 24 мая, в Самаре состоится пресс-конференция с участием представителей министерства спорта Самарской области, федерации гонок дронов России и федерации гонок дронов Самарской области.

Проведение соревнований по техническим видам спорта, популярным среди молодежи, способствует вовлечению населения в систематические занятия физической культурой и спортом, что является одной из приоритетных задач федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография». В Самарской области реализация нацпроектов находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова.

 

Фото:   pxhere.com

Теги: Самара

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