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Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД

8 ноября 2024 12:54
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Губернатор Вячеслав Федорищев возложил цветы к мемориалу в память о погибших при исполнении служебного долга сотрудниках ОВД

8 ноября - День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации.
Губернатор Вячеслав Федорищев принял участие в приуроченной ко Дню памяти торжественной церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу в Самаре на ул. Куйбышева, 42.

За историю самарского Главка при выполнении служебных обязанностей погибло 352 сотрудника. Эти люди сознательно рисковали собой ради спокойствия и безопасности граждан. Не вернулись с фронтов Великой Отечественной войны 273 сотрудника, 22 погибли на территории Северо-Кавказского региона. 25 лет назад в Управлении внутренних дел Самарской области произошел сильный пожар. Трагедия унесла жизни 57 человек. Имена погибших в том пожаре, как и имена всех, кто ценой собственной жизни выполнил служебный долг перед Отечеством, останутся в памяти их сослуживцев, жителей региона навсегда. 10 ветеранов органов внутренних дел Самарской области погибли, защищая Россию в специальной военной операции. Героические подвиги сотрудников МВД – участников СВО - продолжают историческую связь поколений.

Память погибших сотрудников МВД почтили минутой молчания.
Начальник управления по работе с личным составом ГУ МВД России по Самарской области, полковник полиции Дмитрий Баев отметил: «В этот день сюда приезжают ветераны, представители всех силовых структур Самарской области, администрации области, чтобы отдать дань памяти тем людям, которые пожертвовали своими жизнями для народа».

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