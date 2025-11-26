Я нашел ошибку
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
Средств, запланированных в областном бюджете для обеспечения безопасности метро, недостаточно
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
В Самарской области грабитель пытался скрыться в более чем 160 км от места нападения
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Областной суд пересмотрит генплан Самары из-за "пропавших" лесов
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
Жителю Самарской области пришлось заплатить за нанесенные знакомому переломы
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла Золушка
В Самарском театре драмы состоится премьера мюзикла "Золушка"
в неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
В неврологическом отделении Тольяттинской больницы №5 созданы современные условия
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Знание.Премия представила лучшего просветителя и проект Самарской области
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России

26 ноября 2025 13:36
106
Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России

Во вторник, 25 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение с президентом Shkulev Media Holding Виктором Шкулевым, пишет 63.ру.

«Для нас это очень важно. Потому что Самарская область является большим индустриальным регионом, он сам по себе большой источник новостей. Мы хотели бы, чтобы, с одной стороны, позитивные изменения, которые происходят в индустриях, в промышленности, в экономике, были бы видны по всей стране. С другой стороны, когда в регионе присутствует и развивается такой успешный холдинг, — это позитивно влияет на медиапространство всего региона», — заявил Вячеслав Федорищев.

Глава региона пояснил, что у местных жителей есть потребность в актуальных новостях, аналитике, освещении позитивных событий. Тем более, что подписание соглашения состоялось накануне вручения Народной премии 63.RU.

«Это событие, которое подчеркивает важность сотрудничества. Потому что за счет него и последующих наши предприниматели, талантливые люди будут видеть возможность для дальнейшего развития. А мы будем видеть возможность поблагодарить за такую хорошую работу», — добавил губернатор.

По мнению президента Shkulev Media Holding Виктора Шкулева, цели и задачи обеих сторон совпадают.

«Я считаю, что самое важное — у нас общая цель. Мы работаем для нашей аудитории. Губернатор и его команда работают для населения. Наша аудитория и население — это одни и те же люди. И второе очень важное обстоятельство — и губернатор, и мы в особенности сохраняем очень критичный взгляд на происходящее. И нам хочется позитивных перемен. В этом, если можно так сказать, техническом сотрудничестве, за перемены, за то, чтобы сделать жизнь самарцев лучше, мы и надеемся, что у нас будут развиваться отношения», — пояснил Виктор Шкулев.

