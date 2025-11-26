Губернатор Самарской области подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим медиахолдингом России

106

Во вторник, 25 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подписал соглашение с президентом Shkulev Media Holding Виктором Шкулевым, пишет 63.ру.

«Для нас это очень важно. Потому что Самарская область является большим индустриальным регионом, он сам по себе большой источник новостей. Мы хотели бы, чтобы, с одной стороны, позитивные изменения, которые происходят в индустриях, в промышленности, в экономике, были бы видны по всей стране. С другой стороны, когда в регионе присутствует и развивается такой успешный холдинг, — это позитивно влияет на медиапространство всего региона», — заявил Вячеслав Федорищев.

Глава региона пояснил, что у местных жителей есть потребность в актуальных новостях, аналитике, освещении позитивных событий. Тем более, что подписание соглашения состоялось накануне вручения Народной премии 63.RU.

«Это событие, которое подчеркивает важность сотрудничества. Потому что за счет него и последующих наши предприниматели, талантливые люди будут видеть возможность для дальнейшего развития. А мы будем видеть возможность поблагодарить за такую хорошую работу», — добавил губернатор.

По мнению президента Shkulev Media Holding Виктора Шкулева, цели и задачи обеих сторон совпадают.

«Я считаю, что самое важное — у нас общая цель. Мы работаем для нашей аудитории. Губернатор и его команда работают для населения. Наша аудитория и население — это одни и те же люди. И второе очень важное обстоятельство — и губернатор, и мы в особенности сохраняем очень критичный взгляд на происходящее. И нам хочется позитивных перемен. В этом, если можно так сказать, техническом сотрудничестве, за перемены, за то, чтобы сделать жизнь самарцев лучше, мы и надеемся, что у нас будут развиваться отношения», — пояснил Виктор Шкулев.