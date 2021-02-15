Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров завел кота

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Глава региона продемонстрировал подписчикам в инстаграме нового питомца.

Дмитрий Азаров выложил фото с котом и подписал, что это "новый член семьи". Зверька зовут Степаном.

Жители Самарской области в комментариях шутят о том,что питомец и его хозяин похожи друг на друга, как часто говорят про животных и их владельцев. Другие поздравляют Степана с тем, что он не только обрел дом, но и стал звездой инстаграма.

В 2019 году глава региона уже выкладывал фото с другим четвероногим другом - собакой, пишет Самру.ру.