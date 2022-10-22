Губернатор Дмитрий Азаров в день обретения Ташлинской иконы «Избавительница от бед» обсудил с земляками развитие духовно-просветительского комплекса

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21 октября – особый день для всех православных христиан Самарский области и всей России. В этот день отмечается 105-летие со дня обретения иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» в селе Ташла. После рабочего дня в святое для всех самарцев место приехал Губернатор Дмитрий Азаров. Вместе с земляками он помолился в храме, где хранится святыня, и осмотрел территорию у источника, которая в последние годы активно благоустраивается благодаря усилиям региональных властей, лично Главы региона, вкладу попечителей и многих жителей области.

«Мы приезжаем к Богородице каждый год. Это самое святое место для нас, мы здесь отдыхаем душой, – отметила жительница Чапаевска Серфима Шешунова. – Было бы хорошо, чтобы здесь все было обустроено для комфортного пребывания паломников, которые приезжают сюда со всей России».

По преданию, именно здесь, в Ташле, 21 октября 1917 года икона чудесным образом явилась миру. Ее обнаружила жительница села Екатерина Никаноровна Чугунова. Ей трижды во сне являлась Божия Матерь и наказывала выкопать из земли икону в указанном месте. Как только святыня была обнаружена, в том месте забил источник. С тех пор в Ташлу ежегодно приезжают десятки тысяч паломников со всей страны, чтобы окунуться в купели и набрать воды, которая обладает целебными свойствами.

«Это место является главной святыней для всей Самарской земли, это место духовной силы, куда обращаются люди и в печали, и в радости, здесь всегда находят поддержку», – подчеркнул Глава региона.

Долгие годы Ташлинская обитель нуждалась в проведении ремонтно-восстановительных работ. В 2019 году Губернатор Дмитрий Азаров всесторонне поддержал идею создания в Ташле духовно-просветительского комплекса, предложенную Самарской митрополией. В сентябре 2019-го Глава региона представил концепцию проекта патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу во время его визита. Архипастырь идею благословил, дав высокую оценку отношениям власти и церкви в регионе.

Позднее по инициативе Дмитрия Азарова был сформирован попечительский совет по развитию духовно-просветительского комплекса. На предложение Главы региона принять участие в таком благом деле откликнулись руководители крупных предприятий и организаций, представители бизнеса, общественные деятели.

«Наш источник имеет особую притягательную силу, сегодня очень много людей из различных регионов России приезжает, чтобы исцелиться от недугов, и это свидетельствует о том, что место святое», – отметил митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

Глава Ставропольского района Владимир Медведев рассказал, что на источнике до конца декабря будут завершены все запланированные на этот год строительно-монтажные работы.

«В здании источника установлены деревянные окна и двери, произведен монтаж системы пожарной сигнализации, установлены системы освещения, облицованы мраморными плитами чаши источника, произведена укладка гранитной плитки пола, облицованы гранитом колодцы и внутренний цоколь стен. Работы завершены на 99%. Здание и источник функционирует в полном объеме», – рассказал руководитель муниципалитета.

На территории святого источника выполнена дренажная система, которая обеспечивает низкий уровень грунтовых вод и позволит снизить угрозу подтопления объекта во время его дальнейшей эксплуатации. Также установлено оборудование для очистки питьевой воды подаваемой непосредственно в источник.

«Полное окончание работ мы планируем в следующем году, потому что хотим в весенний паводковый период получить подтверждение всех инженерных решений, которые здесь реализованы, чтобы быть абсолютно уверенными, что не будет затапливаться этот участок, сам источник, а такое бывало в предыдущие годы, что вода источника будет надежно защищена от попадания поверхностных вод. И мы рассчитываем, что такую проверку в весенне-зимний период эти работы пройдут в полной мере. И можно будет завершать их полностью, убрать временные здания», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования области Алексей Веселов добавил, что в этом году практически завершена расчистка русла реки Ташелки. Убран весь мусор, растительность, отложения ила. Однако при проведении работ подрядчик столкнулся с проблемой.

«Исполнитель работ столкнулся с ограничением доступа к береговой полосе и водному объекту, в связи с тем, что русло реки пересекает земельный участок, который на правах собственности принадлежит физическому лицу. На контакт он идти отказывается, препятствуя проведению расчистки. Из-за этого мы не можем полностью закончить работы», – отметил министр.

Глава региона поручил обратиться в прокуратуру, чтобы проверить основания закрепления права собственности части русла реки.

Глава Ставропольского района отметил, что не меньший объем работ предстоит выполнить и в следующем году. В планах – начать работу по благоустройству Ташлинской тропы.

Дмитрий Азаров поручил ускорить процедуры согласования проекта с Самарской митрополией и с местными жителями, а также рассмотреть возможность включения этого объекта в проект «Формирование комфортной городской среды» для привлечения средств федерального бюджета.

Благодаря совместной работе всех неравнодушных жителей Самарской области уже удалось привести в порядок территорию источника и храма, где в настоящее время находится одна из самых почитаемых святынь – икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед».

«Самое главное, что ход строительства идет по плану. Да, не без сложностей и иногда в жарких спорах о том, как сделать лучше. И в этих спорах рождаются новые решения, иногда корректируются проекты. Но продвижение на святом источнике по его обустройству говорит о том, что намерения наши, всех верующих Самарской области, будут реализованы. Продвижение заметно, это отмечают люди, которые приехали сюда в праздник. Планы воплощаются в жизнь. Каждый год мы будем благоустраивать и сам источник, и прилегающую территорию – на радость паломников, на радость жителей Самарской области, верующих людей по всей России. И конечно, такое комплексное благоустройство будет радовать жителей села, это в первую очередь – для них. Появятся и новые социальные объекты – например, физкультурно-оздоровительный комплекс, где местные ребята смогут заниматься единоборствами. Сегодня в нем тоже побывал, проверил ход строительства. Уверен, все это даст дополнительный импульс развития территории Ташлы и близлежащих сел», – подчеркнул Дмитрий Азаров.