Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в Совете ПФО по воспитанию молодежи

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В четверг, 28 сентября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Заседание состоялось в Перми под председательством Полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова. Высшие должностные лица регионов ПФО, представители органов государственной власти и общественных организаций обсудили организацию воспитательной работы с молодежью в современных условиях. Данная работа имеет стратегическое значение для развития Российской Федерации.

Тема воспитания приобретает особую актуальность в сегодняшних условиях. Молодежь становится объектом идеологических атак сил, пытающихся ослабить Россию. Необходимость ответа на эти вызовы подразумевает системную работу органов государственной власти, образовательных структур и гражданского общества в целях укрепления фундаментальных ценностей, характерных для нашей страны, и передачи их между поколениями.

Обращаясь к членам Совета, Игорь Комаров предложил открыто обсудить проблемы воспитания, обучения и занятости молодежи, чтобы оценить эффективность действующих механизмов поддержки и определить первостепенные задачи этой сферы на современном этапе общественного развития. «Призываю всех глав регионов округа уделить первостепенное внимание подготовке специалистов с учетом современных знаний по воспитанию для сферы образования, для общественных организаций, для органов государственной власти», – подчеркнул полномочный представитель Президента России в ПФО.

Игорь Комаров рассказал о работе, которая организована в округе с учетом задач, поставленных Главой государства: «В прошлом году вместе с регионами мы добились того, что количество участников окружных общественных проектов для детей и молодежи превысило 1 млн человек. При их реализации мы используем принципы, которые, с нашей точки зрения, могут и должны быть востребованы при организации всероссийских проектов. Нужно прежде всего обеспечить возможность участия в них каждому ребенку или молодому человеку независимо от места проживания, поэтому любой проект должен начинаться с муниципального или даже школьного уровня, включать региональный и окружные этапы. Только в этом случае мы достигнем системности в работе с нашим подрастающим поколением».

Начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков в своем докладе обобщил информацию о федеральных общественных проектах в сфере воспитания молодежи. О том, как реализуется воспитательная работа в экосистеме Федерального агентства по делам молодежи, доложил заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Дамир Фаттахов. Первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев рассказал о развитии системы патриотического воспитания в сфере общего и среднего-профессионального образования. Участники заседания рассмотрели вопросы организации воспитательной работы с молодежью в регионах округа.

Например, для развития воспитательной работы в образовательной организации, взаимодействия с детскими общественными объединениями, а также вовлечения детей в общественно значимые проекты с 1 сентября в школах, техникумах и колледжах Самарской области начали работать советники директора по воспитанию. Внедрение таких специалистов в образовательный процесс повысит эффективность воспитательной работы.

В регионах ПФО, в том числе в Самарской области, действуют некоммерческие организации всероссийского и регионального уровней, осуществляющие воспитательную деятельность с детьми и молодежью. Среди крупнейших - Российский Союз Молодежи, Российские Студенческие Отряды, Российский союз сельской молодежи, детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», общественное движение добровольцев в сфере здравоохранения «Волонтеры-медики» и другие. В системе воспитания детей и молодежи также задействованы Ассоциация волонтерских центров и Президентская платформа «Россия – страна возможностей».

С 2019 года в Самаре ведет работу патриотический кластер, созданный на базе Дома офицеров Самарского гарнизона. Свою деятельность осуществляют крупные патриотические объединения Самарской области, такие как региональное отделение ЮНАРМИИ, «ВОЛОНТЁРЫ ПОБЕДЫ», Поисковое движение России, Центр Поиска Пропавших Людей Самарской области, Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ и Союз «Военно-исторический клуб «Бессмертные гусары».

Особое значение приобретает создание первичных отделений Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых». Оно образовано при поддержке Президента страны Владимира Путина в декабре 2022 года и призвано объединить все существующие детские и молодежные организации, формируя единую воспитательную среду, опираясь на опыт пионерской организации и лучшие современные практики. Как отметил председатель правления «Движение Первых» Григорий Гуров, сейчас движение охватывает около 2 млн ребят, из них почти 400 тысяч - из регионов ПФО.

Как подчеркнул председатель комитета Государственной Думы РФ по молодежной политике Артем Метелев, огромное воспитательное значение имеет вовлечение в добровольческую деятельность. На крупнейшей платформе Добро.ру зарегистрированы более 5 млн россиян, в том числе молодые люди. Артем Метелев особо отметил Самарскую область как регион с очень развитым добровольческим движением.

Как рассказал спикер, с этого года одним из направлений работы стало развитие системы наставничества и реализация инфраструктурной программы – Добро.Центров, которые занимаются развитием социальных и гражданских инициатив в своем городе. «Хотел бы поблагодарить отдельно Дмитрия Игоревича Азарова за то, что в этом году мы смогли собрать команду центров в Самарской области на ежегодной Добро.Конференции», - адресовал благодарность главе региона Артем Метелев. Напомним, в июне этого года Самара на Добро.Конференции принимала представителей волонтерских, благотворительных и государственных организаций, университетов, руководителей Добро.Центров из регионов страны.

С сентября этого года запускается программа «Обучение Служением», этот модуль внедряется в образовательный процесс. По словам Артема Метелева, благодаря этой программе молодежь получает профессиональный опыт, выполняя работы по заказу НКО, и получает таким образом опыт сопричастности к решению актуальных социальных проблем.

О том, какую работу проводит российское общество «Знание», рассказал генеральный директор организации Максим Древаль. Доклад председателя ДОСААФ России Александра Колмакова был посвящен военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке к защите Отечества и военной службе.

«Сегодня очень представительное собрание в рамках Совета округа обсуждало вопросы и молодежной политики, и воспитания подрастающего поколения. Опыт Самарской области был отмечен в докладе и в итоговом протоколе по разным направлениям», - сообщил Дмитрий Азаров по завершении заседания.

Например, по количеству юнармейцев Самарская область имеет лучшие результаты в стране: более 50,5 тысяч ребят сегодня занимаются в Юнармии. «Мы гордимся этим результатом, благодарны за это и педагогам, наставникам, и родителям, и самим ребятам. Это истинные молодые патриоты нашей страны», - подчеркнул глава региона. Регион был отмечен и по многим другим направлениям, в том числе по развитию волонтерского движения, реализации масштабного молодежного форума «iВолга».

Как отметил Губернатор, итоговый протокол заседания Совета дополнят еще ряд предложений от Самарской области. «Уникальная практика связана с подъемом флага в школах каждую неделю, мы приглашаем лучшие классы, их поощряем за это. Уникальная практика нашего проекта «Сила в правде» во всех библиотеках, и так далее, - привел пример глава региона. - Мы готовы поделиться опытом с нашими коллегами. При этом целый ряд проектов, реализованных уже в различных регионах Приволжского федерального округа, безусловно, представляют интерес для Самарской области. Я их отметил, мы рассмотрим их для внедрения на нашей самарской земле во имя блага человека, будущего нашей страны и нашей Самарской области».

Фото: пресс-службы полномочного представителя Президента РФ в ПФО