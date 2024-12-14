ГУ МВД СО: поменяли сим-карту — открепите номер от Госуслуг и мобильного приложения

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Полиция Самарской области предупреждает! Поменяли сим-карту — открепите номер от Госуслуг и мобильного приложения.



Если у вас изменился номер и вы поменяли сим-карту, открепите неиспользуемый номер телефона от портала «Госуслуг», онлайн-банка и других своих аккаунтов. Сменить номер телефона достаточно просто, на портале «Госуслуги» нужно перейти в раздел «Настройки и безопасность» (https://sba.yandex.net/redirect?url=https://lk.gosusl..) и нажать «Изменить» напротив прикрепленного номера телефона.



Если же сим-карты на руках у вас уже нет – потеряли или выбросили за ненадобностью, – сменить номер на портале «Госуслуг» самостоятельно не получится. Вам необходимо обратиться в МФЦ.



Будьте бдительны и предупредите родных и близких!

Фото: ГУ МВД СО