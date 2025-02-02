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Зима в этом году выдалась теплой, а частые перепады температуры от минусовых значений к плюсовым сделали лед на водоемах тонким и непрочным.
ГУ МЧС СО: тонкий лед — угроза для жизни
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ГУ МЧС СО: тонкий лед — угроза для жизни

2 февраля 2025 19:57
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Зима в этом году выдалась теплой, а частые перепады температуры от минусовых значений к плюсовым сделали лед на водоемах тонким и непрочным.

Зима в этом году выдалась теплой, а частые перепады температуры от минусовых значений к плюсовым сделали лед на водоемах Самарской области тонким и непрочным. Специалисты предупреждают: выход на лед в таких условиях представляет серьезную угрозу для жизни.

Инспекторы ГИМС СО регулярно проводят профилактическую работу, направленную на предотвращение несчастных случаев на водных объектах зимой и предостерегают граждан от выхода на неокрепший лед водоемов.

Ежегодно тонкий лед становится причиной трагических происшествий. Чаще всего они происходят с детьми и рыбаками. Дети без присмотра взрослых выходят на водоемы в период ледостава, забывая, что хрупкий лед на реках и озерах не место для игр.

Главное управление МЧС России по Самарской области призывает жителей соблюдать мер безопасности на водоемах в зимний период. В условиях нестабильных температур лед может быть непрочным, а выход на него — смертельно опасным.

Важно помнить:

Водоемы замерзают неравномерно, даже если лед кажется прочным.

Лед тоньше и менее устойчив в устьях рек и притоках, в местах быстрого течения, бьющих ключей, сброса теплых вод, а также в районах с водной растительностью.

Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости — это значительно увеличивает риск несчастного случая.

Обязательно расскажите детям об опасности выхода на тонкий лед и не оставляйте их без присмотра возле водоемов.

Если вы увидели детей на льду, не оставайтесь равнодушными! Объясните им риск и убедите уйти с опасного места.

Помните, что халатность и беспечность могут стоить жизни. Берегите себя и своих близких! В случае чрезвычайной ситуации немедленно звоните 112.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МЧС СО

Теги: МЧС Самара

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