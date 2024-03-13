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С начала года в Самарской области произошло 23 случая отравления людей угарным газом, пострадало 52 человека, погибло 8 человек, 2 из которых -дети.
ГУ МЧС СО: сoблюдaйтe правила обращения с бытовым газом
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ГУ МЧС СО: сoблюдaйтe правила обращения с бытовым газом

13 марта 2024 18:24
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С начала года в Самарской области произошло 23 случая отравления людей угарным газом, пострадало 52 человека, погибло 8 человек, 2 из которых -дети.

С начала года в Самарской области произошло 23 случая отравления людей угарным газом, пострадало 52 человека, погибло 8 человек, 2 из которых -дети.

Последнее происшествие произошло 12 марта.

Вечером поступило сообщение об отравлении угарным газом 6 человек в частном жилом доме поселка Петра Дубрава Волжского района. В результате происшествия погибших нет, пострадало 6 человек, в том числе 3 ребенка. От госпитализации отказались мужчина и женщина. Трое детей и еще один мужчина госпитализированы. 

Предварительная причина происшествия – отсутствие обратной тяги в дымоходе.

Угарный газ нельзя обнаружить – он не имеет ни запаха, ни цвета. Попав в организм человека, газ воздействует на нервную систему, и пораженный человек засыпает, не может принять никаких мер по своему спасению.

Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает:

- почувствовав в помещении запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв

- основательно проветрите всю квартиру, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа. Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу по телефону «104»

- при появлении у окружающих признаков отравления вынесите их на свежий воздух и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь.

Берегите себя и своих детей, будьте осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «01», с мобильного телефона - «101» (все операторы сотовой связи)

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