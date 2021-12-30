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ГУ МЧС СО переведено на усиленный режим работы

30 декабря 2021 17:05
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Несение службы в усиленном режиме работы продлится с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

В связи с предстоящими праздничными и выходными днями подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области и приданные подразделения переведены на усиленный режим работы.

Несение службы в усиленном режиме работы продлится с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года. Силы и средства находятся в готовности к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и социально значимые происшествия в этот период.

В праздничные и выходные дни пожарная безопасность приобретает особую актуальность. Необходимо соблюдать правила безопасности при использовании отопительных приборов, электроприборов и газового оборудования. Соблюдать осторожность при использовании пиротехнических средств.

На особом контроле сотрудников надзорных служб и органов местного самоуправления находятся объекты с массовым пребыванием людей, водоемы области и жилой сектор. Усилена разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности в быту, при эксплуатации систем обогрева, электробытовых приборов и газового оборудования.

Ведомство рекомендует гражданам проявить повышенную ответственность в вопросах детской безопасности: не оставляйте детей без присмотра, контролируйте их времяпрепровождение, побеседуйте с ребенком о правилах поведения в сложных ситуациях. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехнику.

Контроль за оперативной обстановкой и функционированием систем жизнеобеспечения населения на территории Самарской области в круглосуточном режиме осуществляет Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.

В случае происшествия или чрезвычайной ситуации, а также если нужна помощь вам или окружающим, необходимо сообщить по телефонам «01» или «101».

 

Фото:  облМЧС

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